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  4. Срна признался, почему лайкнул позорный пост Кафу с российским флагом
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 16:50 |
261
1

Срна признался, почему лайкнул позорный пост Кафу с российским флагом

Дарио сообщил, что это была ошибка

27 апреля 2024, 16:50 |
261
1
Срна признался, почему лайкнул позорный пост Кафу с российским флагом
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна недавно в Instagram лайкнул пост с российским флагом от экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал «Матч ТВ», которому бразилец накануне давал интервью. Дарио прокомментировал данную ситуацию.

«Это была моя ошибка. Я вообще не смотрел на этот пост, не мог себе представить, что Кафу поедет в россию...я лайкнул, но флажки маленькие, думал может Словакия или Словения, да и цвета похожие. А журналисты такой шум подняли... все знают, что у меня украинская душа и я этих пи******в не поддерживаю», – сказал Срна.

Ранее Срна признался, почему «Шахтер» не назначит тренером Григорчука или Вернидуба.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Матч ТВ Кафу
Дмитро Олійник Источник: KDK
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FunnyCat_____
на каких дегенератов рассчитано такое оправдание?
 он типо ни читать  не умеет, ни флаг страны, которая напала на Украину не знает?
норм, шахтер просто закрыл глаза на то что его руководящий сотрудник лайкает руснявые пропагандистские помойки
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