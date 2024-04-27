Срна признался, почему лайкнул позорный пост Кафу с российским флагом
Дарио сообщил, что это была ошибка
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна недавно в Instagram лайкнул пост с российским флагом от экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал «Матч ТВ», которому бразилец накануне давал интервью. Дарио прокомментировал данную ситуацию.
«Это была моя ошибка. Я вообще не смотрел на этот пост, не мог себе представить, что Кафу поедет в россию...я лайкнул, но флажки маленькие, думал может Словакия или Словения, да и цвета похожие. А журналисты такой шум подняли... все знают, что у меня украинская душа и я этих пи******в не поддерживаю», – сказал Срна.
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