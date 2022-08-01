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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас подписал контракт с середняком Серии В
Италия
01 августа 2022, 18:39 |
358
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас подписал контракт с середняком Серии В

Звездный хавбек продолжит карьеру в Италии

01 августа 2022, 18:39 |
358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас подписал контракт с середняком Серии В
ФК Комо

Клуб итальянской Серии В «Комо» официально сообщил о подписании Сеска Фабрегаса. Звездный испанский хавбек перешел на правах свободного агента.

Подробности контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение будет рассчитано до 2024 года.

С января 2019 года Фабрегас выступал за «Монако», в прошлом сезоне провел за клуб всего два матча.

«Комо» в прошлом сезоне занял 13-е место в Серии В. В предыдущий раз команда играла в Серии А в сезоне 2002/2003, после чего в 2016 году клуб стал банкротом и возродился год спустя.

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