ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас подписал контракт с середняком Серии В

Клуб итальянской Серии В «Комо» официально сообщил о подписании Сеска Фабрегаса. Звездный испанский хавбек перешел на правах свободного агента.

Подробности контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение будет рассчитано до 2024 года.

С января 2019 года Фабрегас выступал за «Монако», в прошлом сезоне провел за клуб всего два матча.

«Комо» в прошлом сезоне занял 13-е место в Серии В. В предыдущий раз команда играла в Серии А в сезоне 2002/2003, после чего в 2016 году клуб стал банкротом и возродился год спустя.