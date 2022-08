Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой

Испанский хавбек Сеск Фабрегас должен 1 августа прилететь в Италию, чтобы подписать контракт с клубом «Комо».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, достигнуто соглашение между футболистом и клубом Серии B. После прохождения медобследования Сеск заключит контракт на два сезона, до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Фабрегас играл за «Монако» (2 матча, без забитых голов). За 3,5 сезона в клубе он провел 68 матчей и забил 4 гола, если учитывать все турниры. В июне контракт Сеска закончился, и он стал свободным агентом.

Cesc Fabregas is back. He will land in Italy tomorrow morning in order to undergo medical and sign contract until June 2024 with Italian second division side Como. 🇮🇹🇪🇸 #transfers



Fabregas was available on a free as his contract with AS Monaco expired last June. pic.twitter.com/robqonjR6q