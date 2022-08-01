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  4. Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
Италия
01 августа 2022, 03:51 | Обновлено 01 августа 2022, 04:08
103
0

Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой

35-летний испанец достиг устного соглашения с «Комо», клубом Серии B

01 августа 2022, 03:51 | Обновлено 01 августа 2022, 04:08
103
0
Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Испанский хавбек Сеск Фабрегас должен 1 августа прилететь в Италию, чтобы подписать контракт с клубом «Комо».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, достигнуто соглашение между футболистом и клубом Серии B. После прохождения медобследования Сеск заключит контракт на два сезона, до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Фабрегас играл за «Монако» (2 матча, без забитых голов). За 3,5 сезона в клубе он провел 68 матчей и забил 4 гола, если учитывать все турниры. В июне контракт Сеска закончился, и он стал свободным агентом.

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Сеск Фабрегас Комо трансферы свободный агент Серия B Фабрицио Романо
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