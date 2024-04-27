В субботу, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра проходит в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

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К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

На 63-й минуте «горняки» подловили защитников «ЛНЗ» на ошибке, а завершающий удар нанес Георгий Судаков и удвоил преимущество «Шахтера» в матче.

ВИДЕО. Судаков удвоил преимущество Шахтера в матче против ЛНЗ