ВИДЕО. Судаков удвоил преимущество Шахтера в матче против ЛНЗ
Георгий забил 63-й минуте
В субботу, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «ЛНЗ» и «Шахтер».
Игра проходит в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
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К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.
На 63-й минуте «горняки» подловили защитников «ЛНЗ» на ошибке, а завершающий удар нанес Георгий Судаков и удвоил преимущество «Шахтера» в матче.
ВИДЕО. Судаков удвоил преимущество Шахтера в матче против ЛНЗ
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