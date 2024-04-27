ГАЙДУЧИК: «Отдаем все силы на поле. У Вереса впереди 6 финалов»

В 26-м туре УПЛ ровенский Верес в гостях будет играть против львовского Руха. Перед этой игрой нападающий ровенчан Николай Гайдучик ответил на вопросы.

– Вы играете против Руха. Это одна из самых сильных команд чемпионата. Какие сильные черты в действиях львовян вы могли бы выделить?

– Рух – это сильная в физическом плане команда. Молодая команда, прекрасно играющая в единоборствах.

– В прошлом туре вы сыграли вничью еще с одним представителем топ-5 – Днепром-1. Насколько сложным оказался этот матч для вас?

– Мы на каждую игру готовимся с максимальной концентрацией. В матче с Днепром-1 мы были расстроены, потому что потеряли 2 очка.

– Из последних матчей Вереса вы не сыграли только против Кривбасса. Насколько вы удовлетворены своим игровым тонусом? Есть ли компоненты, которые хотелось бы улучшить?

– Игровым тонусом я доволен. Конечно, хочется улучшать статистику голов, которые будут помогать команде одерживать победы в матчах.

– В игре против Оболони вы отличились голом. Было ли какое-нибудь предчувствие, что ваша команда победит или что вам удастся забить?

– Мы в каждой игре настраиваемся только на победу, поэтому Оболонь была не исключением. Забитый гол – это приятный бонус к нашей победе над соперником. Рад, что мой гол помог команде победить Оболонь.

– Насколько интенсивной вы считаете конкуренцию в борьбе за выживание? И как оцените шансы Вереса на сохранение места в УПЛ?

– Как я уже говорил, мы выходим на каждую игру только за победой. Каждый игрок нашей команды отдает все силы на поле, чтобы наша команда продолжала играть в УПЛ. Значит, у нас впереди 6 финалов.