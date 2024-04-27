ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ
В субботу, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «ЛНЗ» и «Шахтер».
Игра проходит в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
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К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.
УПЛ. 26-й тур, 27 апреля (обновляется)
ЛНЗ – Шахтер – 0:1
Голы: Сикан, 40.
ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV
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