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  4. ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 16:39 |
1168
0

ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 16:39 |
1168
0
ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра проходит в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля (обновляется)

ЛНЗ – Шахтер – 0:1
Голы: Сикан, 40.

ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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