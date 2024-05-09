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  4. ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону
Испания
09 мая 2024, 21:11 |
1672
0

ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону

Артем забил в этом сезоне испанского чемпионата 20 голов

09 мая 2024, 21:11 |
1672
0
ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.

«Довбик достиг отметки в 20 голов. Невероятный сезон от лучшего бомбардира Ла Лиги! 🇺🇦👑», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 32 матча в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, опережая Джуда Беллингема из «Реала» на два гола.

ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону

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Источник: Цыганков заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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