ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону
Артем забил в этом сезоне испанского чемпионата 20 голов
Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.
«Довбик достиг отметки в 20 голов. Невероятный сезон от лучшего бомбардира Ла Лиги! 🇺🇦👑», – говорится в сообщении Ла Лиги.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 32 матча в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, опережая Джуда Беллингема из «Реала» на два гола.
ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону
Dovbyk chegou a 2⃣0⃣ gols.— LALIGA (@LaLigaBRA) May 9, 2024
Temporada incrível do artilheiro da #LALIGAEASPORTS! 🇺🇦👑 pic.twitter.com/8th5DYCspL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву
Луганская команда под руководством Юрия Коваля впервые победила на выезде в этом сезоне