Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.

«Довбик достиг отметки в 20 голов. Невероятный сезон от лучшего бомбардира Ла Лиги! 🇺🇦👑», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 32 матча в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, опережая Джуда Беллингема из «Реала» на два гола.

ФОТО. «Невероятный сезон». В Ла Лиге высоко оценили игру Довбика за Жирону