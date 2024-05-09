Большое недовольство. Игроки готовы судиться с ФИФА из-за матчей
Футболистам не нравится напряженный календарь
Международная федерация профессиональных футболистов (Fifpro) при поддержке Ассоциации чемпионатов по футболу готовы судиться с ФИФА из-за календаря.
Сообщается, что игроки подадут в суд, если ФИФА не откажется от планов проводить Клубный чемпионат мира в новом формате с 32 командами летом 2025 года.
Футболисты уверены, что нынешний календарь «превышает любые разумные пределы», а национальным чемпионатам все сложнее организовать турнир из-за еврокубков и матчей сборных.
Все это сказывается на количестве травм, которых становится только больше. Кроме того, в новом сезоне в Лиге чемпионов и других еврокубках будут новый формат с увеличением количества матчей.
ФИФА пока не идет на контакт с федерацией профессиональных игроков.
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