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09 мая 2024, 20:53 |
2396
1

Большое недовольство. Игроки готовы судиться с ФИФА из-за матчей

Футболистам не нравится напряженный календарь

09 мая 2024, 20:53 |
2396
1
Большое недовольство. Игроки готовы судиться с ФИФА из-за матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация профессиональных футболистов (Fifpro) при поддержке Ассоциации чемпионатов по футболу готовы судиться с ФИФА из-за календаря.

Сообщается, что игроки подадут в суд, если ФИФА не откажется от планов проводить Клубный чемпионат мира в новом формате с 32 командами летом 2025 года.

Футболисты уверены, что нынешний календарь «превышает любые разумные пределы», а национальным чемпионатам все сложнее организовать турнир из-за еврокубков и матчей сборных.

Все это сказывается на количестве травм, которых становится только больше. Кроме того, в новом сезоне в Лиге чемпионов и других еврокубках будут новый формат с увеличением количества матчей.

ФИФА пока не идет на контакт с федерацией профессиональных игроков.

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ФИФА FIFPro
Иван Зинченко Источник: BBC
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Хай не виходять на кожен матч, є дублери
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