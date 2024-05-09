Источник: Цыганков заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги
Виктор летом может покинуть «Жирону»
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
По информации журналиста Аарона Домингеса, хавбек сборной Украины заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги, которые попытаются его подписать летом. Однако журналист не отметил, о каких именно командах АПЛ идет речь.
Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
Ранее сообщалось, что к Цыганкову проявляет интерес «Барселона» и «Бавария».
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