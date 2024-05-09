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  4. Источник: Цыганков заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги
Англия
09 мая 2024, 20:23 |
826
0

Источник: Цыганков заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги

Виктор летом может покинуть «Жирону»

09 мая 2024, 20:23 |
826
0
Источник: Цыганков заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Аарона Домингеса, хавбек сборной Украины заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги, которые попытаются его подписать летом. Однако журналист не отметил, о каких именно командах АПЛ идет речь.

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что к Цыганкову проявляет интерес «Барселона» и «Бавария».

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трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Жирона
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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