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  4. Это ужасно. Кейн оценил вылет Баварии в матче полуфинала ЛЧ с Реалом
Лига чемпионов
09 мая 2024, 21:45 |
1388
1

Это ужасно. Кейн оценил вылет Баварии в матче полуфинала ЛЧ с Реалом

Форвард снова остался без трофея

09 мая 2024, 21:45 |
1388
1
Это ужасно. Кейн оценил вылет Баварии в матче полуфинала ЛЧ с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Реал» в драматичном стиле обыграл «Баварию» 2:1 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и выбил мюнхенскую команду из турнира.

Ситуацию оценил ведущий форвард «Баварии» Гарри Кейн.

«Это ужасно. Нам было трудно пережить прошлую ночь, но я горжусь тем, как мы сражались в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов. Это говорит о духе команде и о том, чем мы можем достичь в новом сезоне», — сказал Кейн.

«Бавария» в нынешнем сезоне осталась без трофеев, а Гарри Кейн все еще не может выиграть титул в профессиональной карьере.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Kicker
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Паваротті
Я не знаю класний футболіст, голеадор, а з титулами не везе, шо в збірній, шо в клубах
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