Это ужасно. Кейн оценил вылет Баварии в матче полуфинала ЛЧ с Реалом

«Реал» в драматичном стиле обыграл «Баварию» 2:1 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и выбил мюнхенскую команду из турнира.

Ситуацию оценил ведущий форвард «Баварии» Гарри Кейн.

«Это ужасно. Нам было трудно пережить прошлую ночь, но я горжусь тем, как мы сражались в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов. Это говорит о духе команде и о том, чем мы можем достичь в новом сезоне», — сказал Кейн.

«Бавария» в нынешнем сезоне осталась без трофеев, а Гарри Кейн все еще не может выиграть титул в профессиональной карьере.