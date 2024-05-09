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  4. Тренер Зари: «Герреро – в топ-3 лучших игроков УПЛ. К нему есть интерес»
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 19:50 |
541
1

Тренер Зари: «Герреро – в топ-3 лучших игроков УПЛ. К нему есть интерес»

Бартулович высоко оценивает форварда

09 мая 2024, 19:50 |
541
1
Тренер Зари: «Герреро – в топ-3 лучших игроков УПЛ. К нему есть интерес»
ФК Заря. Эдуардо Герреро (слева)

Младен Бартулович, помощник наставника «Зари» Юрия Коваля, высоко оценивает усилия форварда Эдуардо Герреро, по которому у клуба есть предложения.

«У Герреро есть класс. Конечно, это важный для нас игрок, другие клубы 100% проявляют к нему интерес. Я его стоимость высоко оцениваю».

«Для меня он входит в топ-3 лучших игроков УПЛ», – сказал Бартулович.

В нынешнем сезоне Эдуардо забил 13 голов и сделал 4 результативных передач. Контракт 24-летнего игрока завершается летом 2027 года.

«Заря» набрала 31 пункт и занимает в таблице УПЛ 8-е место.

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Заря Луганск Эдуардо Герреро чемпионат Украины по футболу Младен Бартулович трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Gargantua
согласен.
я бы его поставил сразу за Судаковым и Бражко
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