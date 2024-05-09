Тренер Зари: «Герреро – в топ-3 лучших игроков УПЛ. К нему есть интерес»
Бартулович высоко оценивает форварда
Младен Бартулович, помощник наставника «Зари» Юрия Коваля, высоко оценивает усилия форварда Эдуардо Герреро, по которому у клуба есть предложения.
«У Герреро есть класс. Конечно, это важный для нас игрок, другие клубы 100% проявляют к нему интерес. Я его стоимость высоко оцениваю».
«Для меня он входит в топ-3 лучших игроков УПЛ», – сказал Бартулович.
В нынешнем сезоне Эдуардо забил 13 голов и сделал 4 результативных передач. Контракт 24-летнего игрока завершается летом 2027 года.
«Заря» набрала 31 пункт и занимает в таблице УПЛ 8-е место.
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