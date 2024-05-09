Межконтинентальный плей-офф. Определен последний участник ОИ в футболе
Единственный гол для Гвинеи U-23 в ворота Индонезии U-23 забил Илайш Мориба
Определен последний участник Олимпийских игр 2024 в мужском футбольному турнире.
В межконтинентальном плей-офф не нейтральном поле во Франции встретились команды Гвинеи U-23 и Индонезии U-23, занявшие 4-е места в континентальных чемпионатах Африки и Азии соответственно.
16-м участником Олимпиады-2024 стала команда Гвинеи U-23, которая обыграла Индонезию U-23 со счетом 1:0.
Единственный гол забил хавбек «Хетафе» Илайш Мориба на 29-й минуте с пенальти.
Команда Гвинеи на ОИ-2024 сыграет в группе A с командами Франции, США, Новой Зеландии
Напомним, соперниками украинской сборной под руководством Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и Ирак в группе B.
ОИ-2024. Футбол. Квалификация
Межконтинентальный плей-офф
9 мая, Клерфонтен (Франция)
Индонезия U-23 – Гвинея U-23 – 0:1
Гол: Илайш Мориба, 29
Состав групп на Олимпиаде-2024
- 🔸 Группа A: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия
- 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина
- 🔸 Группа C: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика
- 🔸 Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль
Команды-участники Олимпиады-2024 во Франции
Фотогалерея
✨2024 MEN'S FOOTBALL IN OLYMPIC QUALIFIERS | Play off Match— ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) May 9, 2024
FT: Indonesia 🇮🇩 0️⃣ - 1️⃣ 🇬🇳 Guinea
Indonesia is eliminated at the 2024 Olympics - Men's Football.#PSSI #Olympic2024 pic.twitter.com/G18XM5znXY
🎉 QUALIFIED! 🎊 Congratulations, Guinea! 🇬🇳 ⚽️— The Olympic Games (@Olympics) May 9, 2024
The men's football team have secured their ticket for #Paris2024. 👏 They join 15 other qualified nations playing for gold in France. 🥇 Tickets are available from https://t.co/Qeii6dF3RS.#RoadToParis2024 #OlympicQualifiers
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник может перейти в «Баварию»
Футболистам не нравится напряженный календарь