Межконтинентальный плей-офф. Определен последний участник ОИ в футболе

Определен последний участник Олимпийских игр 2024 в мужском футбольному турнире.

В межконтинентальном плей-офф не нейтральном поле во Франции встретились команды Гвинеи U-23 и Индонезии U-23, занявшие 4-е места в континентальных чемпионатах Африки и Азии соответственно.

16-м участником Олимпиады-2024 стала команда Гвинеи U-23, которая обыграла Индонезию U-23 со счетом 1:0.

Единственный гол забил хавбек «Хетафе» Илайш Мориба на 29-й минуте с пенальти.

Команда Гвинеи на ОИ-2024 сыграет в группе A с командами Франции, США, Новой Зеландии

Напомним, соперниками украинской сборной под руководством Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и Ирак в группе B.

ОИ-2024. Футбол. Квалификация

Межконтинентальный плей-офф

9 мая, Клерфонтен (Франция)

Индонезия U-23 – Гвинея U-23 – 0:1

Гол: Илайш Мориба, 29

Состав групп на Олимпиаде-2024

Команды-участники Олимпиады-2024 во Франции

✨2024 MEN'S FOOTBALL IN OLYMPIC QUALIFIERS | Play off Match FT: Indonesia 🇮🇩 0️⃣ - 1️⃣ 🇬🇳 Guinea Indonesia is eliminated at the 2024 Olympics - Men's Football. #PSSI #Olympic2024 pic.twitter.com/G18XM5znXY

🎉 QUALIFIED! 🎊 Congratulations, Guinea! 🇬🇳 ⚽️



The men's football team have secured their ticket for #Paris2024. 👏 They join 15 other qualified nations playing for gold in France. 🥇 Tickets are available from https://t.co/Qeii6dF3RS.#RoadToParis2024 #OlympicQualifiers