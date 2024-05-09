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09 мая 2024, 20:55 | Обновлено 09 мая 2024, 21:04
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Межконтинентальный плей-офф. Определен последний участник ОИ в футболе

Единственный гол для Гвинеи U-23 в ворота Индонезии U-23 забил Илайш Мориба

09 мая 2024, 20:55 | Обновлено 09 мая 2024, 21:04
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Межконтинентальный плей-офф. Определен последний участник ОИ в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илайш Мориба (справа)

Определен последний участник Олимпийских игр 2024 в мужском футбольному турнире.

В межконтинентальном плей-офф не нейтральном поле во Франции встретились команды Гвинеи U-23 и Индонезии U-23, занявшие 4-е места в континентальных чемпионатах Африки и Азии соответственно.

16-м участником Олимпиады-2024 стала команда Гвинеи U-23, которая обыграла Индонезию U-23 со счетом 1:0.

Единственный гол забил хавбек «Хетафе» Илайш Мориба на 29-й минуте с пенальти.

Команда Гвинеи на ОИ-2024 сыграет в группе A с командами Франции, США, Новой Зеландии

Напомним, соперниками украинской сборной под руководством Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и Ирак в группе B.

ОИ-2024. Футбол. Квалификация

Межконтинентальный плей-офф

9 мая, Клерфонтен (Франция)

Индонезия U-23 – Гвинея U-23 – 0:1

Гол: Илайш Мориба, 29

Состав групп на Олимпиаде-2024

  • 🔸 Группа A: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия
  • 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина
  • 🔸 Группа C: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика
  • 🔸 Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль

Команды-участники Олимпиады-2024 во Франции

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Олимпийские игры 2024 сборная Индонезии по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Илайш Мориба
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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