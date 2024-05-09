Межконтинентальный плей-офф. Определен последний участник ОИ в футболе

Определен последний участник Олимпийских игр 2024 в мужском футбольному турнире.

В межконтинентальном плей-офф не нейтральном поле во Франции встретились команды Гвинеи U-23 и Индонезии U-23, занявшие 4-е места в континентальных чемпионатах Африки и Азии соответственно.

16-м участником Олимпиады-2024 стала команда Гвинеи U-23, которая обыграла Индонезию U-23 со счетом 1:0.

Единственный гол забил хавбек «Хетафе» Илайш Мориба на 29-й минуте с пенальти.

Команда Гвинеи на ОИ-2024 сыграет в группе A с командами Франции, США, Новой Зеландии

Напомним, соперниками украинской сборной под руководством Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и Ирак в группе B.

ОИ-2024. Футбол. Квалификация

Межконтинентальный плей-офф

9 мая, Клерфонтен (Франция)

Индонезия U-23 – Гвинея U-23 – 0:1

Гол: Илайш Мориба, 29

Состав групп на Олимпиаде-2024

🔸 Группа A: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия

Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина

Аргентина, Марокко, Ирак, 🔸 Группа C : Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика

: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика 🔸 Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль

Команды-участники Олимпиады-2024 во Франции

Фотогалерея

✨2024 MEN'S FOOTBALL IN OLYMPIC QUALIFIERS | Play off Match



FT: Indonesia 🇮🇩 0️⃣ - 1️⃣ 🇬🇳 Guinea



Indonesia is eliminated at the 2024 Olympics - Men's Football.#PSSI #Olympic2024 pic.twitter.com/G18XM5znXY — ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) May 9, 2024