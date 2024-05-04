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04 мая 2024, 05:55 | Обновлено 04 мая 2024, 06:23
574
0

Стало известно расписание сборной Украины U-23 на Олимпиаде 2024

Сине-желтые сыграют против команд Ирака, Марокко, Аргентины

04 мая 2024, 05:55 | Обновлено 04 мая 2024, 06:23
574
0
Стало известно расписание сборной Украины U-23 на Олимпиаде 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии.

Первым соперником украинской команды в поединке, который пройдет 24 июля в Лионе, станет третья команда АФК. Она определилась на Кубке Азии-2024 среди команд U-23 в Катаре, когда в Катаре разыграли бронзовые медали. Ирак победил Индонезию в овертайме (2:1) и получит статус первого олимпийского оппонента Украины в футбольной истории.

Свои матчи квартета сине-желтые проведут против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля). Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Олимпиада-2024. Франция. Футбольный турнир (мужчины)

  • Группа А: Франция, США, победитель плей-офф (Гвинея vs Индонезия), Новая Зеландия.
  • Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.
  • Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
  • Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.

Календарь группы В

1-й тур, 24.07.2024

  • 16:00. Аргентина – Марокко (Сент-Этьен)
  • 20:00. Ирак – Украина (Лион)

2-й тур, 27.07.2024

  • 16:00. Аргентина – Ирак (Лион)
  • 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

3-й тур, 30.07.2024

  • 18:00. Украина – Аргентина (Лион)
  • 18:00. Марокко – Ирак (Ницца)

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанюк Источник: НОК Украины
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