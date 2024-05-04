Стало известно расписание сборной Украины U-23 на Олимпиаде 2024

Сборная Украины узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии.

Первым соперником украинской команды в поединке, который пройдет 24 июля в Лионе, станет третья команда АФК. Она определилась на Кубке Азии-2024 среди команд U-23 в Катаре, когда в Катаре разыграли бронзовые медали. Ирак победил Индонезию в овертайме (2:1) и получит статус первого олимпийского оппонента Украины в футбольной истории.

Свои матчи квартета сине-желтые проведут против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля). Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Олимпиада-2024. Франция. Футбольный турнир (мужчины)

Группа А: Франция, США, победитель плей-офф (Гвинея vs Индонезия), Новая Зеландия.

Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина .

. Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.

Календарь группы В

1-й тур, 24.07.2024

16:00. Аргентина – Марокко (Сент-Этьен)

20:00. Ирак – Украина (Лион)

2-й тур, 27.07.2024

16:00. Аргентина – Ирак (Лион)

18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

3-й тур, 30.07.2024

18:00. Украина – Аргентина (Лион)

– Аргентина (Лион) 18:00. Марокко – Ирак (Ницца)

Время начала матчей – киевское.