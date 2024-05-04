Стало известно расписание сборной Украины U-23 на Олимпиаде 2024
Сине-желтые сыграют против команд Ирака, Марокко, Аргентины
Сборная Украины узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии.
Первым соперником украинской команды в поединке, который пройдет 24 июля в Лионе, станет третья команда АФК. Она определилась на Кубке Азии-2024 среди команд U-23 в Катаре, когда в Катаре разыграли бронзовые медали. Ирак победил Индонезию в овертайме (2:1) и получит статус первого олимпийского оппонента Украины в футбольной истории.
Свои матчи квартета сине-желтые проведут против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля). Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А.
Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).
Олимпиада-2024. Франция. Футбольный турнир (мужчины)
- Группа А: Франция, США, победитель плей-офф (Гвинея vs Индонезия), Новая Зеландия.
- Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.
- Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
- Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.
Календарь группы В
1-й тур, 24.07.2024
- 16:00. Аргентина – Марокко (Сент-Этьен)
- 20:00. Ирак – Украина (Лион)
2-й тур, 27.07.2024
- 16:00. Аргентина – Ирак (Лион)
- 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)
3-й тур, 30.07.2024
- 18:00. Украина – Аргентина (Лион)
- 18:00. Марокко – Ирак (Ницца)
Время начала матчей – киевское.
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