Япония или Узбекистан? Определен победитель Кубка Азии U-23

В катарском городе Доха завершился Кубок Азии U-23 по футболу.

В финальном матче Япония обыграла Узбекистан (1:0). Единственный гол в поединке забил японец Фуки Ямада на 90+1 минуте.

Интересно, что на 90+10 минуте Умарали Рахмоналиев не реализовал пенальти для Узбекистана.

Днем ранее в матче за бронзовые награды Ирак обыграл Индонезию (2:1 д.в.).

Лучшие три сборные будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции. То есть, Япония, Узбекистан, Ирак получили путевки в Париж.

Сборная Индонезии, 4-я команда Азии, встретится с командой Гвинеи, 4-й командой Африки, в межконтинентальном плей-офф за последний 16-й пропуск на ОИ-2024.

Последним соперником Украины стал Ирак. Также в группе B вместе с Украиной и командой из Азии на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

За 3-е место, 2 мая

Ирак – Индонезия – 2:1 (д.в.)

Голы: Тахсин, 27, Ясим, 96 – Дженнер, 19

Финал, 3 мая

Япония – Узбекистан – 1:0

Гол: Фуки Ямада, 90+1

Незабитый пенальти: Рахмоналиев, 90+10 (Узбекистан)

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