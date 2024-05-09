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09 мая 2024, 21:40 |
703
3

Легенды УПЛ. Известен состав команды UA Steel на международный турнир

В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиа-футбольный турнир Kings World

09 мая 2024, 21:40 |
703
3
Легенды УПЛ. Известен состав команды UA Steel на международный турнир
ФК Шахтер. Андрей Пятов и Дарио Срна

В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиа-футбольный турнир Kings World, в котором примет участие украинская команда UA Steel.

Об участии украинской команды в турнире, организованном легендой «Барселоны» Жераром Пике, сообщили украинский блогер Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко.

Стал известен полный состав команды UA Steel. За украинскую команду в международном турнире сыграют Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

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Жуниор Мораес Андрей Пятов Дарио Срна Дмитрий Чигринский Николай Морозюк Артем Федецкий Валерий Федорчук Евгений Коноплянка Андрей Воронин Марлос Жерар Пике
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Максим Заиченко
Звичайних людей пакують в буси та на війну а цим (українцам) можна вільно пересуватися та літати куди завгодно.
Так війни не виграють...
Нема слів
Накуй їм той турнір в такий час
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+1
Mr Voevudskiy
Я бы посмотрел 
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0
Richard Lewis
Ого! Навіть Ворону відкопали. Ордецю не дзвонили?
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0
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