Легенды УПЛ. Известен состав команды UA Steel на международный турнир

В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиа-футбольный турнир Kings World, в котором примет участие украинская команда UA Steel.

Об участии украинской команды в турнире, организованном легендой «Барселоны» Жераром Пике, сообщили украинский блогер Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко.

Стал известен полный состав команды UA Steel. За украинскую команду в международном турнире сыграют Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.