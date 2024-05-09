Легенды УПЛ. Известен состав команды UA Steel на международный турнир
В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиа-футбольный турнир Kings World
В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиа-футбольный турнир Kings World, в котором примет участие украинская команда UA Steel.
Об участии украинской команды в турнире, организованном легендой «Барселоны» Жераром Пике, сообщили украинский блогер Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко.
Стал известен полный состав команды UA Steel. За украинскую команду в международном турнире сыграют Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.
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