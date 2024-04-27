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  4. ВИДЕО. Сикан вывел Шахтер вперед в конце первого тайма игры с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 16:36 |
352
0

ВИДЕО. Сикан вывел Шахтер вперед в конце первого тайма игры с ЛНЗ

Даниил забил свой девятый гол в чемпионате

27 апреля 2024, 16:36 |
352
0
ВИДЕО. Сикан вывел Шахтер вперед в конце первого тайма игры с ЛНЗ
ФК Шахтер. Даниил Сикан

В субботу, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра проходит в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

На 40-й минуте «Шахтер» вышел вперед в матче. Автором гола стал Даниил Сикан, забивший уже девятый мяч в УПЛ.

ВИДЕО. Сикан вывел Шахтер вперед в конце первого тайма игры с ЛНЗ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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