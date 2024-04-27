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  4. Громкая сенсация. Циципас вылетел от 118-й ракетки из Мастерса в Мадриде
ATP
27 апреля 2024, 15:17 |
288
0

Громкая сенсация. Циципас вылетел от 118-й ракетки из Мастерса в Мадриде

Стефанос проиграл Тьягу Монтейру в 1/32 финала турнира в столице Испании

27 апреля 2024, 15:17 |
288
0
Громкая сенсация. Циципас вылетел от 118-й ракетки из Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Тьягу Монтейру

7-й номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала Мастерса в столице Испании грек неожиданно проиграл 118-й ракетке мира Тьягу Монтейру (Бразилия) в двух сетах за 1 час и 37 минут.

АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Тьягу Монтейру (Бразилия) [Q] – Стефанос Циципас (Греция) [6] – 6:4, 6:4

Это была первая встреча соперников.

В прошлом году Циципас дошел до четвертьфинала тысячника в Мадриде. Стефанос впервые с 2018 года (когда дебютировал на этих кортах) проиграл в стартовом матче в Мадриде.

Монтейру выиграл 4-й поединок у представителя топ-10. Далее бразилец, который начал выступления в Испании из квалификации, сыграет против Иржи Легечки.

Хайлайты матча Тьягу Монтейру – Стефанос Циципас

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Тьягу Монтейру Стефанос Циципас ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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