Громкая сенсация. Циципас вылетел от 118-й ракетки из Мастерса в Мадриде
Стефанос проиграл Тьягу Монтейру в 1/32 финала турнира в столице Испании
7-й номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).
В 1/32 финала Мастерса в столице Испании грек неожиданно проиграл 118-й ракетке мира Тьягу Монтейру (Бразилия) в двух сетах за 1 час и 37 минут.
АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Тьягу Монтейру (Бразилия) [Q] – Стефанос Циципас (Греция) [6] – 6:4, 6:4
Это была первая встреча соперников.
В прошлом году Циципас дошел до четвертьфинала тысячника в Мадриде. Стефанос впервые с 2018 года (когда дебютировал на этих кортах) проиграл в стартовом матче в Мадриде.
Монтейру выиграл 4-й поединок у представителя топ-10. Далее бразилец, который начал выступления в Испании из квалификации, сыграет против Иржи Легечки.
Хайлайты матча Тьягу Монтейру – Стефанос Циципас
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из наших лишь Даяне Ястремской удалось выиграть матч второго круга
Олегу Гусеву исполнился 41 год