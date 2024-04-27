Довбик уходит в отрыв от Беллингема. Украинец оформил 19 гол в Ла Лиге

В матче чемпионата Испании против Лас-Пальмаса форвард Жироны Артем Довбик забил гол с пенальти и сделал счет 2:0 в пользу каталонской команды.

Для украинского бомбардира это 19-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги, что позволяет игроку оторваться от звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого осталось 17 точных голов.

Топ-3 в гонке бомбардиров замыкает Анте Будимир с 16 голами.

При этом у Артема уже пять голов с пенальти.