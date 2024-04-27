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  4. Довбик уходит в отрыв от Беллингема. Украинец оформил 19 гол в Ла Лиге
Греция
27 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:30
1082
0

Довбик уходит в отрыв от Беллингема. Украинец оформил 19 гол в Ла Лиге

Украинец снова забил с пенальти

27 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:30
1082
0
Довбик уходит в отрыв от Беллингема. Украинец оформил 19 гол в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании против Лас-Пальмаса форвард Жироны Артем Довбик забил гол с пенальти и сделал счет 2:0 в пользу каталонской команды.

Для украинского бомбардира это 19-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги, что позволяет игроку оторваться от звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого осталось 17 точных голов.

Топ-3 в гонке бомбардиров замыкает Анте Будимир с 16 голами.

При этом у Артема уже пять голов с пенальти.

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Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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