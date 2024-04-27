Греция27 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:30
1082
0
Довбик уходит в отрыв от Беллингема. Украинец оформил 19 гол в Ла Лиге
Украинец снова забил с пенальти
27 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:30
1082
0
В матче чемпионата Испании против Лас-Пальмаса форвард Жироны Артем Довбик забил гол с пенальти и сделал счет 2:0 в пользу каталонской команды.
Для украинского бомбардира это 19-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги, что позволяет игроку оторваться от звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого осталось 17 точных голов.
Топ-3 в гонке бомбардиров замыкает Анте Будимир с 16 голами.
При этом у Артема уже пять голов с пенальти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2024, 00:59 9
Украинский вратарь остался в запасе в последнем матче
Футбол | 27 апреля 2024, 16:39 0
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ
Футбол | 26.04.2024, 21:16
Бокс | 27.04.2024, 15:10
Футбол | 27.04.2024, 00:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2024, 07:40
27.04.2024, 07:01 3
25.04.2024, 17:13 37
25.04.2024, 21:40 8
26.04.2024, 17:21 47
27.04.2024, 00:05 16
27.04.2024, 08:01 2
25.04.2024, 19:15 10