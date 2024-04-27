Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Динамо гарантировано не опустится ниже 4-го места в таблице УПЛ 2023/24
27 апреля состоялся матч 26-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Благодаря этой победе киевляне гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне 2024/25.
Подопечные Александра Шовковского уже никак не опустятся ниже 4-го место в таблице чемпионата Украины. Сейчас у киевлян 57 очков, а у «Руха», который идет на 5-й позиции, в активе 41 пункт.
Львовскому коллективу осталось провести 5 туров до завершения кампании УПЛ, поэтому максимальное количество очков, которые он сможет набрать, составляет 56 баллов.
У «Динамо» есть шансы сыграть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и также еще остается вариант опуститься на четвертое место, позволяющее заявиться на Лигу конференций.
Первым клубом, который представит Украину на международной арене в следующем сезоне, стал «Шахтер» Донецк.
Таблица УПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|24
|18
|4
|2
|51 - 20
|58
|2
|Динамо Киев
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух Львов
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ Черкассы
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10
|Колос К
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12
|Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
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