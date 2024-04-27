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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:16
2595
0

Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25

Динамо гарантировано не опустится ниже 4-го места в таблице УПЛ 2023/24

27 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:16
2595
0
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
ФК Динамо Киев

27 апреля состоялся матч 26-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе киевляне гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне 2024/25.

Подопечные Александра Шовковского уже никак не опустятся ниже 4-го место в таблице чемпионата Украины. Сейчас у киевлян 57 очков, а у «Руха», который идет на 5-й позиции, в активе 41 пункт.

Львовскому коллективу осталось провести 5 туров до завершения кампании УПЛ, поэтому максимальное количество очков, которые он сможет набрать, составляет 56 баллов.

У «Динамо» есть шансы сыграть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и также еще остается вариант опуститься на четвертое место, позволяющее заявиться на Лигу конференций.

Первым клубом, который представит Украину на международной арене в следующем сезоне, стал «Шахтер» Донецк.

Таблица УПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 24 18 4 2 51 - 20 58
2 Динамо Киев 25 18 3 4 59 - 25 57
3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51
4 Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Львов 25 10 11 4 36 - 26 41
6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39
7 ЛНЗ Черкассы 25 8 8 9 25 - 28 32
8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30
9 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29
10 Колос К 24 6 10 8 18 - 19 28
11 Заря 24 6 8 10 25 - 32 26
12 Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25
13 Оболонь 25 4 9 12 16 - 35 21
14 Верес 24 4 8 12 22 - 35 20
15 Металлист 1925 25 4 7 14 25 - 44 19
16 Минай 26 3 10 13 20 - 40 19
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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