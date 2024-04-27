Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25

27 апреля состоялся матч 26-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе киевляне гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне 2024/25.

Подопечные Александра Шовковского уже никак не опустятся ниже 4-го место в таблице чемпионата Украины. Сейчас у киевлян 57 очков, а у «Руха», который идет на 5-й позиции, в активе 41 пункт.

Львовскому коллективу осталось провести 5 туров до завершения кампании УПЛ, поэтому максимальное количество очков, которые он сможет набрать, составляет 56 баллов.

У «Динамо» есть шансы сыграть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и также еще остается вариант опуститься на четвертое место, позволяющее заявиться на Лигу конференций.

Первым клубом, который представит Украину на международной арене в следующем сезоне, стал «Шахтер» Донецк.

Таблица УПЛ 2023/24