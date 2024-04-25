Источник: Арсенал и Челси интересуются игроком сборной Украины
Георгий Судаков может покинуть «Шахтер»
Лондонские «Арсенал» и «Челси» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.
Ранее этот же журналист поделился информацией относительно заинтересованности в 21-летнем футболисте некоторых неназванных топ-клубов Английской Премьер-лиги.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 30 матчей за «Шахтер», отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 25 миллионов евро.
#Arsenal and #Chelsea have shown interest in #Shakthar’s midfielder Georgiy #Sudakov. #transfers https://t.co/UPydc0ezFP— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2024
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