Источник: Арсенал и Челси интересуются игроком сборной Украины

Лондонские «Арсенал» и «Челси» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Ранее этот же журналист поделился информацией относительно заинтересованности в 21-летнем футболисте некоторых неназванных топ-клубов Английской Премьер-лиги.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 30 матчей за «Шахтер», отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 25 миллионов евро.

