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Англия
25 апреля 2024, 16:21 |
2109
5

Источник: Арсенал и Челси интересуются игроком сборной Украины

Георгий Судаков может покинуть «Шахтер»

25 апреля 2024, 16:21 |
2109
5
Источник: Арсенал и Челси интересуются игроком сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонские «Арсенал» и «Челси» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Ранее этот же журналист поделился информацией относительно заинтересованности в 21-летнем футболисте некоторых неназванных топ-клубов Английской Премьер-лиги.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 30 матчей за «Шахтер», отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 25 миллионов евро.

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Milan1990
Будут мурыжить, лупить 60 млн. 25 млн - реальная цена на трансфермаркете. 
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+1
serhiy
Вже би скоріше залишив той гадюшник.
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