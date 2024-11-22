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  4. «Разве что свечку поставить». Реакция фанатов Украины на жребий Лиги наций
Лига наций
22 ноября 2024, 18:07 |
3336
2

«Разве что свечку поставить». Реакция фанатов Украины на жребий Лиги наций

Сине-желтые сыграют против Бельгии

22 ноября 2024, 18:07 |
3336
2
«Разве что свечку поставить». Реакция фанатов Украины на жребий Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом команды Сергея Реброва будет команда, которая заняла третье место в топ-дивизионе. Соперником сборной Украины по итогам жеребьевки стала Бельгия.

Болельщики сборной Украины после жеребьевки поделились своими мыслями относительно будущего соперника.

yalex: «О, Ребруха имеет шанс за Евро отомстить».

oli nero: «Худший вариант, как всегда».

Олег: «Тут разве свечку в церкви поставить».

Стасюк: «А я так молился, чтобы сербы попались».

Andriy: "Я рад, что не Сербия или Венгрия. Слишком политизированные матчи были бы, с возможностью провокаций. Нам наоборот играется лучше, когда мы готовимся к сложным соперникам».

даня: «Хахаха, ну на самом деле ничего нового, ожидал, что нам попадется Бельгия».

Наталі: «Не повезло, но какой вывод? Нужно было играть с самого начала, а не с самого конца...»

TRASHER: «Все, можно домой».

Богдан Тимчук: «Капец. Но с другой стороны, нам с таким сборными легче играть, чем с середняками или аутсайдерами. Может не выйдем в дивизион А, но матчи будут интересными».

Олексій Осовський: «Вы видели их состав? Они проиграли Израилю, а мы не проигрывали».

Maks: «Выиграем. Можете сейчас смеяться, но потом заткнитесь».

Саня: «Ну ничего наї******ем и бельгийцев, только надо в сборную подтягивать молодых пацанов, у которых, как говорится, глаза горят».

Bacha: «Не надо проигрывать уже до боя... Все будет Украина! У нас молодая высококлассная команда!»

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Як в тому фільмі "Вскрітие покажет"
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+1
inspekcha85
Отличный тест для команды Реброва.Думаю что наши ребята справятся,ибо они нас обычно удивляют в крайне экстримальных ситуациях 
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0
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