«Разве что свечку поставить». Реакция фанатов Украины на жребий Лиги наций

22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом команды Сергея Реброва будет команда, которая заняла третье место в топ-дивизионе. Соперником сборной Украины по итогам жеребьевки стала Бельгия.

Болельщики сборной Украины после жеребьевки поделились своими мыслями относительно будущего соперника.

yalex: «О, Ребруха имеет шанс за Евро отомстить».

oli nero: «Худший вариант, как всегда».

Олег: «Тут разве свечку в церкви поставить».

Стасюк: «А я так молился, чтобы сербы попались».

Andriy: "Я рад, что не Сербия или Венгрия. Слишком политизированные матчи были бы, с возможностью провокаций. Нам наоборот играется лучше, когда мы готовимся к сложным соперникам».

даня: «Хахаха, ну на самом деле ничего нового, ожидал, что нам попадется Бельгия».

Наталі: «Не повезло, но какой вывод? Нужно было играть с самого начала, а не с самого конца...»

TRASHER: «Все, можно домой».

Богдан Тимчук: «Капец. Но с другой стороны, нам с таким сборными легче играть, чем с середняками или аутсайдерами. Может не выйдем в дивизион А, но матчи будут интересными».

Олексій Осовський: «Вы видели их состав? Они проиграли Израилю, а мы не проигрывали».

Maks: «Выиграем. Можете сейчас смеяться, но потом заткнитесь».

Саня: «Ну ничего наї******ем и бельгийцев, только надо в сборную подтягивать молодых пацанов, у которых, как говорится, глаза горят».

Bacha: «Не надо проигрывать уже до боя... Все будет Украина! У нас молодая высококлассная команда!»