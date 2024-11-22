В Украине играли трое бельгийцев. Последний покинул клуб УПЛ летом

22 ноября состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги наций, где сборная Украины получила соперника – Бельгию. Подопечные Сергея Реброва будут бороться за выход в Лигу А.

Sport.ua решил напомнить о бельгийцах, которые выступали в Премьер-лиге Украины.

С украинским чемпионатом знакомы трое бельгийцев. Один из них до лета 2024 года защищал цвета одесского «Черноморца».

Первым бельгийцем в УПЛ стал Данило. Бельгиец бразильского происхождения присоединился к донецкому «Металлургу» в 2012 году на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был «Стандард». За «Металлург» Данило сыграл 41 матч и забил 2 гола.

Позже полузащитник вернулся в Украину, где играл за днепровский «Днепр». Но там у него дела шли не так хорошо. За год он вышел на поле лишь 12 раз, и то не в основном составе.

Данило был игроком молодежных сборных Бельгии, но за основную команду так и не сыграл.

В 2019 году киевское «Динамо» сообщило о подписании бельгийского форварда Ибрагима Каргбо. На этого игрока делалась большая ставка, ведь его считали очень перспективным нападающим.

Однако в «Динамо» бельгиец не заиграл. Его также отправляли в аренду в донецкий «Олимпик». Там он сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Сейчас игрок подписал контракт с белорусским клубом.

Бельгиец, который до лета 2024 года выступал в чемпионате Украины – Зиги Бадибанга. Игрок подписал контракт с одесским «Черноморцем» в 2022 году. Бельгийский полузащитник сыграл за одесский клуб 44 матча и забил 4 мяча. В свое время Бадибанга был игроком молодежной сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что сборная Украины в марте сыграет со сборной Бельгии в стадии плей-офф Лиги наций.