«Самая сложная команда из всех». Игрок сборной – о жребии Украины в ЛН
Алексей Сыч считает, что сине-желтым не повезло
Защитник национальной сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии:
«Наверное, нам досталась самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде».
Украина проведет первый матч против сборной Бельгии на условно домашней арене (20 марта 2025 года), а ответную игру – на выезде (23 марта). Победитель противостояния получит право на выступление в Лиге А в следующем розыгрыше Лиги наций, а проигравший отправится в Лигу В.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амбросий Чачуа выполнил невероятную передачу на Бруниньо
22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки