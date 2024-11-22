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Лига наций
22 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:58
790
0

«Самая сложная команда из всех». Игрок сборной – о жребии Украины в ЛН

Алексей Сыч считает, что сине-желтым не повезло

22 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:58
790
0
«Самая сложная команда из всех». Игрок сборной – о жребии Украины в ЛН
УАФ. Алексей Сыч

Защитник национальной сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии:

«Наверное, нам досталась самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде».

Украина проведет первый матч против сборной Бельгии на условно домашней арене (20 марта 2025 года), а ответную игру – на выезде (23 марта). Победитель противостояния получит право на выступление в Лиге А в следующем розыгрыше Лиги наций, а проигравший отправится в Лигу В.

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Алексей Сыч сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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