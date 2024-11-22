Матч Первой лиги Украины не состоится из-за неявки команды
«Диназ» решил не ехать на игру с «Металлургом» Запорожье
Поединок 18-го тура Первой лиги Украины между клубами «Металлург» Запорожья и «Диназ» Вышгород официально не состоится в указанном. Матч было запланировано на 24 ноября.
Команда из Вышгорода сообщила представителям ПФЛ, что не сможет приехать в Запорожье на игру. О причине неявки «Диназ» не информирует.
Судьба встречи будет решена в ближайшее время.
Напомним, что клубы выступают в группе Б. «Диназ» занимает восьмое место (13 очков), а вот «Металлург» находится на ступеньку выше – седьмое место (14 баллов).
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