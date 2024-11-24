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Украина. Первая лига24 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:32
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Первая лига. 18-й тур, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 ноября видеотрансляции матчей 18-го тура Первой лиги
24 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:32
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24ноября проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 18-й тур, 24 ноября
- 12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка
- 12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь
- 12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков
Матч Металлург Запорожье – Диназ Вышгород – не состоится (неявка гостей)
Турнирная таблица
12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка
12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь
12:00. СК Полтава – Металлист 1925
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