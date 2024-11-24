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Первая лига
Металлург Зп
24.11.2024 12:00 - : -
Диназ
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Украина. Первая лига
24 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:32
261
0

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября видеотрансляции матчей 18-го тура Первой лиги

24 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:32
261
0
Первая лига. 18-й тур, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

24ноября проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября

  • 12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка
  • 12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь
  • 12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков

Матч Металлург Запорожье – Диназ Вышгород – не состоится (неявка гостей)

Турнирная таблица

12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка

12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь

12:00. СК Полтава – Металлист 1925

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Металлург Запорожье Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Металлист 1925 смотреть онлайн Диназ Вышгород ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка Виктория Сумы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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