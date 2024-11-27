Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
ФСК «Мариуполь» не явился на матч против «Кременя»
В среду, 27 ноября 2024 года, должен был состояться матч 18-го тура Первой лиги между кременчугским «Кременем» и ФСК «Мариуполь».
Однако, как сообщает официальный Telegram-канал «Кременя», игра между этими командами не состоится. Причина: тяжелое финансовое положение ФСК «Мариуполь» и невозможность выезда команды на перенесенный матч.
Интересно, что это уже второй матч сезона Первой лиги 2024/25, который срывается из-за ФСК «Мариуполь». По регламенту команду должны дисквалифицировать.
За день до игры ситуацию ФСК «Мариуполь» объяснил главный тренер команды Олег Красноперов.
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