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  4. Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Украина. Первая лига
27 ноября 2024, 12:31 |
1613
0

Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять

ФСК «Мариуполь» не явился на матч против «Кременя»

27 ноября 2024, 12:31 |
1613
0
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
ФСК Мариуполь

В среду, 27 ноября 2024 года, должен был состояться матч 18-го тура Первой лиги между кременчугским «Кременем» и ФСК «Мариуполь».

Однако, как сообщает официальный Telegram-канал «Кременя», игра между этими командами не состоится. Причина: тяжелое финансовое положение ФСК «Мариуполь» и невозможность выезда команды на перенесенный матч.

Интересно, что это уже второй матч сезона Первой лиги 2024/25, который срывается из-за ФСК «Мариуполь». По регламенту команду должны дисквалифицировать.

За день до игры ситуацию ФСК «Мариуполь» объяснил главный тренер команды Олег Красноперов.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кремень
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