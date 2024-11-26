«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?

27 ноября должен состояться перенесенный матч 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины Кремень – ФСК Мариуполь. Существует высокая вероятность, что гости не приедут на этот матч. Об этом заявил главный тренер ФСК Мариуполь Олег Красноперов:

«У нас нет информации о поединке Кремень – ФСК Мариуполь. Скорее всего, он не состоится из-за финансовых проблем нашего клуба. Президент Александр Ярошенко контактирует с командой, однако новой информации нет – долги не выплачиваются.

Нужно искать людей, которые интересуются футболом. Других вариантов не вижу. О тренировочных сборах можете даже не спрашивать. Сейчас главное – найти инвесторов, и только потом думать о тех, кто останется в команде.

Никто из игроков не покинул команду. Но нам пять месяцев не платят зарплату. Футболисты в любой момент могут разорвать контракт. Скорее всего, так и будет. Команда не будет собираться на тренировки в ближайшее время – все игроки уехали домой», – рассказал Красноперов.