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  4. «Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Украина. Первая лига
26 ноября 2024, 10:24 |
801
4

«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?

Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды

26 ноября 2024, 10:24 |
801
4
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
ФСК Мариуполь

27 ноября должен состояться перенесенный матч 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины Кремень – ФСК Мариуполь. Существует высокая вероятность, что гости не приедут на этот матч. Об этом заявил главный тренер ФСК Мариуполь Олег Красноперов:

«У нас нет информации о поединке Кремень – ФСК Мариуполь. Скорее всего, он не состоится из-за финансовых проблем нашего клуба. Президент Александр Ярошенко контактирует с командой, однако новой информации нет – долги не выплачиваются.

Нужно искать людей, которые интересуются футболом. Других вариантов не вижу. О тренировочных сборах можете даже не спрашивать. Сейчас главное – найти инвесторов, и только потом думать о тех, кто останется в команде.

Никто из игроков не покинул команду. Но нам пять месяцев не платят зарплату. Футболисты в любой момент могут разорвать контракт. Скорее всего, так и будет. Команда не будет собираться на тренировки в ближайшее время – все игроки уехали домой», – рассказал Красноперов.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Олег Красноперов Кремень Кременчуг
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Первый Среди Равных
Чудово. Взвод новобранців поповнить сили оборони України.
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Фанат Шахтаря
Спочатку Львів розпався, потім Дніпро-1, а тепер може і Маріуполь...
Хто наступний, цікаво?(
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Олександр
Зачем эта утопия..
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Strontium
В Мариуполь?
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