Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств

Из-за форс-мажорных обстоятельств перенесены три матча 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины, которые должны были состояться 24 ноября.

Поединок Полтава – Металлист 1925 перенесен на 25 ноября, игра начнется в 12:00. Обе команды гарантировали себе места в чемпионской группе, как и Кудровка, и ЮКСА.

Также перенесены матчи Виктория – ЮКСА и Кремень – ФСК Мариуполь. Игра в Сумах предварительно запланирована на 27 ноября, а дата встречи в Кременчуге пока неизвестна.

Причиной всех переносов стала длительная воздушная тревога, которая сделала невозможной проведение матчей по расписанию.

Ранее ПФЛ приняла решение отменить матч Металлург – Диназ из-за того, что команда из Вышгорода сообщила, что не приедет на игру.

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября

12:00. Виктория Сумы – ЮКС Тарасовка – перенесено (предварительно на 27.11)

12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь – перенесен (дата неизвестна)

12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков – перенесено на 25.11

12:00. Металлург Запорожье – Диназ Вышгород – не состоялся (неявка гостей)

Турнирная таблица