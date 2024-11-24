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Украина. Первая лига
24 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:22
492
0

Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств

Полтава и Металлист 1925 сыграют 25 ноября в 12:00

24 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:22
492
0
Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств
ФК Металлист 1925

Из-за форс-мажорных обстоятельств перенесены три матча 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины, которые должны были состояться 24 ноября.

Поединок Полтава – Металлист 1925 перенесен на 25 ноября, игра начнется в 12:00. Обе команды гарантировали себе места в чемпионской группе, как и Кудровка, и ЮКСА.

Также перенесены матчи Виктория – ЮКСА и Кремень – ФСК Мариуполь. Игра в Сумах предварительно запланирована на 27 ноября, а дата встречи в Кременчуге пока неизвестна.

Причиной всех переносов стала длительная воздушная тревога, которая сделала невозможной проведение матчей по расписанию.

Ранее ПФЛ приняла решение отменить матч Металлург – Диназ из-за того, что команда из Вышгорода сообщила, что не приедет на игру.

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября

  • 12:00. Виктория Сумы – ЮКС Тарасовка – перенесено (предварительно на 27.11)
  • 12:00. Кремень Кременчуг – ФСК Мариуполь – перенесен (дата неизвестна)
  • 12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков – перенесено на 25.11
  • 12:00. Металлург Запорожье – Диназ Вышгород – не состоялся (неявка гостей)

Турнирная таблица

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Металлург Запорожье Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Кремень Кременчуг Металлист 1925 Диназ Вышгород ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка перенос матчей воздушная тревога
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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