27.11.2024 12:00 – перерыв 1 : 0
Украина. Первая лига27 ноября 2024, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:15
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Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября видеотрансляции матча 18-го тура Первой лиги
27 ноября 2024, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:15
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27 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эта встреча была перенесена с 24 на 27 ноября из-за воздушной тревоги.
Первая лига. 18-й тур, 27 ноября
- 12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка
Турнирная таблица
12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
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