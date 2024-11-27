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Первая лига
Виктория Сумы
27.11.2024 12:00 – перерыв 1 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 ноября 2024, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:15
156
0

Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября видеотрансляции матча 18-го тура Первой лиги

27 ноября 2024, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:15
156
0
Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта встреча была перенесена с 24 на 27 ноября из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 18-й тур, 27 ноября

  • 12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица

12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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