Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Эта встреча была перенесена с 24 на 27 ноября из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 18-й тур, 27 ноября

12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица

12:00. Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка