ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей

18 ноября в Черкассах состоялся матч между сумской «Викторией» и ФК «ЮКСА» из Тарасовки.

Для гостей эта игра не имела турнирного значения, так как они уже обеспечили себе место в первой четвёрке. Для «Виктории» ситуация была аналогичной, поскольку команда оставалась на 5-й позиции и не могла изменить своего положения.

Матч носил символический характер и позволял улучшить статистические показатели обеих команд.

В первом тайме Максим Евпак вывел «Викторию» вперёд. На 55-й минуте Руслан Паламар удвоил преимущество хозяев.

На 62-й минуте Дмитрий Махнёв сократил отставание, забив один мяч, но затем «Виктория» ответила тремя голами. Сначала Евпак оформил дубль, затем Максим Бойко сделал счёт 4:1, а финальную точку поставил Артём Данилюк.

Первая лига. 18-й тур. 27 ноября

Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1

Голы: Евпак, 40, 73, Паламар, 55, Бойко, 75, Данилюк, 89 – Махнёв, 62.

Видео матча