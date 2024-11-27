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  4. ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
Первая лига
Виктория Сумы
27.11.2024 12:00 – FT 5 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 ноября 2024, 15:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:55
118
0

ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей

27 ноября был сыгран последний матч 18-го тура Первой лиги Украины

27 ноября 2024, 15:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:55
118
0
ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
ПФЛ

18 ноября в Черкассах состоялся матч между сумской «Викторией» и ФК «ЮКСА» из Тарасовки.

Для гостей эта игра не имела турнирного значения, так как они уже обеспечили себе место в первой четвёрке. Для «Виктории» ситуация была аналогичной, поскольку команда оставалась на 5-й позиции и не могла изменить своего положения.

Матч носил символический характер и позволял улучшить статистические показатели обеих команд.

В первом тайме Максим Евпак вывел «Викторию» вперёд. На 55-й минуте Руслан Паламар удвоил преимущество хозяев.

На 62-й минуте Дмитрий Махнёв сократил отставание, забив один мяч, но затем «Виктория» ответила тремя голами. Сначала Евпак оформил дубль, затем Максим Бойко сделал счёт 4:1, а финальную точку поставил Артём Данилюк.

Первая лига. 18-й тур. 27 ноября

Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1

Голы: Евпак, 40, 73, Паламар, 55, Бойко, 75, Данилюк, 89 – Махнёв, 62.

Видео матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Danyliuk (Виктория Сумы).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Boyko (Виктория Сумы).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Makhnev (ЮКСА).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Ruslan Palamar (Виктория Сумы).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Руслан Паламар
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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