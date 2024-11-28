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Первая лига
Виктория Сумы
27.11.2024 12:00 – FT 5 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 ноября 2024, 12:58 |
36
0

Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги Украины

28 ноября 2024, 12:58 |
36
0
Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1. Видео голов и обзор матча
ФК Виктория Сумы

27 ноября в Первой лиге Украины состоялся матч между «Викторией» из Сум и ФК «ЮКСА» из Тарасовки.

«Виктория» одержала уверенную победу с результатом 5:1.

Первая лига. 18-й тур. 27 ноября

«Виктория Сумы» – «ЮКСА Тарасовка» – 5:1

Голы: Евпак 40, 73, Паламар 55, Бойко 75, Данилюк, 89 – Махнев, 62

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Danyliuk (Виктория Сумы).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Boyko (Виктория Сумы).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Makhnev (ЮКСА).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Ruslan Palamar (Виктория Сумы).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Evpak (Виктория Сумы).
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Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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