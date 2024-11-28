Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1. Видео голов и обзор матча

27 ноября в Первой лиге Украины состоялся матч между «Викторией» из Сум и ФК «ЮКСА» из Тарасовки.

«Виктория» одержала уверенную победу с результатом 5:1.

Первая лига. 18-й тур. 27 ноября

«Виктория Сумы» – «ЮКСА Тарасовка» – 5:1

Голы: Евпак 40, 73, Паламар 55, Бойко 75, Данилюк, 89 – Махнев, 62

Видеообзор матча: