«Это их проблемы». Маркевич оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
Легендарный тренер считает, что бельгийцы также недовольны жребием
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии.
– Господин Мирон, как вам судьбоносная жеребьевка плей-офф Лиги наций?
– То, о чем я и говорил до жеребьевки. Нам выпал сильнейший из всех возможных соперников. Бельгия по рейтингу ФИФА была сильнейшей сборной мира. Очень хорошая команда, имеет лидеров во всех звеньях. Непросто нам будет.
– С ними встречались на Евро-2024. Не было заметно их преимущества на поле.
– Я не говорю, что эта команда нам не по зубам. Из тех вариантов, что были перед жеребьевкой, то бельгийцы самые сильные. Но победителя определит игра.
– У наших соперников есть определенные проблемы в команде. Куртуа отказывается играть за сборную, де Брюйне в последнее время редко выходит на поле.
– Это их проблемы. Сейчас, такое возможно, бельгийцы сменят тренера и все наладится. Это очень сильная команда. Думаю, и они не в восторге от того, что им выпало играть с Украиной.
– То есть шансы на поединок равны?
– Конечно. Сборная Украины недаром постоянно выступает в финалах чемпионатов Европы. У нас неплохая команда, со своими лидерами. Учтите, что до мартовских матчей плей-офф еще четыре месяца. Может что-то измениться. Как в нашей команде, так и у соперников.
– Но ведь все равно немного неловко, получили в соперники одну из сильнейших сборных мира.
– Да ладно. Ничего такого, что бы не знали тренер Сергей Ребров и наши футболисты, в их игре нет. Да, будет непросто, но и у нас игроки высокого уровня. Надо готовиться. Изучить соперников и настроиться на них. Все будет хорошо.
Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).
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