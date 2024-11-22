Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это их проблемы». Маркевич оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
Лига наций
22 ноября 2024, 19:20 |
3266
2

«Это их проблемы». Маркевич оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций

Легендарный тренер считает, что бельгийцы также недовольны жребием

22 ноября 2024, 19:20 |
3266
2
«Это их проблемы». Маркевич оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии.

– Господин Мирон, как вам судьбоносная жеребьевка плей-офф Лиги наций?

– То, о чем я и говорил до жеребьевки. Нам выпал сильнейший из всех возможных соперников. Бельгия по рейтингу ФИФА была сильнейшей сборной мира. Очень хорошая команда, имеет лидеров во всех звеньях. Непросто нам будет.

– С ними встречались на Евро-2024. Не было заметно их преимущества на поле.

– Я не говорю, что эта команда нам не по зубам. Из тех вариантов, что были перед жеребьевкой, то бельгийцы самые сильные. Но победителя определит игра.

– У наших соперников есть определенные проблемы в команде. Куртуа отказывается играть за сборную, де Брюйне в последнее время редко выходит на поле.

– Это их проблемы. Сейчас, такое возможно, бельгийцы сменят тренера и все наладится. Это очень сильная команда. Думаю, и они не в восторге от того, что им выпало играть с Украиной.

– То есть шансы на поединок равны?

– Конечно. Сборная Украины недаром постоянно выступает в финалах чемпионатов Европы. У нас неплохая команда, со своими лидерами. Учтите, что до мартовских матчей плей-офф еще четыре месяца. Может что-то измениться. Как в нашей команде, так и у соперников.

– Но ведь все равно немного неловко, получили в соперники одну из сильнейших сборных мира.

– Да ладно. Ничего такого, что бы не знали тренер Сергей Ребров и наши футболисты, в их игре нет. Да, будет непросто, но и у нас игроки высокого уровня. Надо готовиться. Изучить соперников и настроиться на них. Все будет хорошо.

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).

По теме:
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций перед стартом 1/4 финала
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
«Самая сложная команда из всех». Игрок сборной – о жребии Украины в ЛН
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия Мирон Маркевич
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
Бокс | 22 ноября 2024, 05:39 1
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?

Студентка Сидни Томас за одну ночь стала мировой знаменитостью

Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21 ноября 2024, 20:41 74
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб

Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»

«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
Футбол | 22.11.2024, 19:55
«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
Волейбол | 22.11.2024, 14:13
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Мирон, розтолкуй та вбий в мозок Реброву слово "налаштуватися, питання психології у нього відсутні. Зроби добре діло.!!!
Ответить
0
krok otheret
значно важливiше пiдготувати збiрну для виступу в вiдбiрковому турнирi чемпiонату свiту! а в якiй групi грати в лiгi нацiй вже й не так принципово...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 16
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 8
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 2
Теннис
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
21.11.2024, 22:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем