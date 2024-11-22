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Премьер-лига
Ворскла
23.11.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 19:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:37
87
0

Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

22 ноября 2024, 19:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:37
87
0
Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В субботу, 23-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Юрий Максимов вернулся в Полтаву и наконец-то сумел победить. Однако этот успех «Ворскла» праздновала в Одессе, поэтому теперь команда должна порадовать и домашних болельщиков. Однако впереди у «зелено-белых» ЛНЗ, от которого никто не знает, чего ожидать. Футболисты Андреса Карраско могут обыграть «Зарю» (2:1), а могут и проиграть «Оболони» (0:1), и все это всего за одну неделю. Желанная зона еврокубков от «сиреневых» тем временем все отдаляется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
23 ноября 2024 -
13:00
ЛНЗ Черкассы
Ничья 3.35 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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