В субботу, 23-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Юрий Максимов вернулся в Полтаву и наконец-то сумел победить. Однако этот успех «Ворскла» праздновала в Одессе, поэтому теперь команда должна порадовать и домашних болельщиков. Однако впереди у «зелено-белых» ЛНЗ, от которого никто не знает, чего ожидать. Футболисты Андреса Карраско могут обыграть «Зарю» (2:1), а могут и проиграть «Оболони» (0:1), и все это всего за одну неделю. Желанная зона еврокубков от «сиреневых» тем временем все отдаляется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.