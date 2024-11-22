В четырнадцатом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в субботу, 23 ноября, в Полтаве встретятся «Ворскла» и ЛНЗ. Хозяева поля в прошлом туре, наконец, одержали долгожданную победу над «Черноморцем», и будут принимать ЛНЗ, который находится в поиске оптимальной формы.

Ворскла

Наконец, впервые с августа, «ворскляне» смогли завоевать 3 очка в рамках УПЛ, победив одесский «Черноморец», и продолжить серию побед над «моряками». После игры главный тренер команды Юрий Максимов отметил, что игроки «Ворсклы» будут тренироваться, выходить на каждую игру и играть на победу.

Учитывая, что «зелено-белые» находятся на 12 строчке (13 очков) в непосредственной близости к зоне вылета, то подопечным Максимова нужно сейчас брать очки, чтобы обезопасить себя от попадания в неприятную ситуацию. И хорошей возможностью для этого может быть виктория над ЛНЗ, который полтавский клуб еще ни разу не побеждал.

ЛНЗ

Черкасская команда хоть и находится выше «Ворсклы» в турнирной таблице (6 место), но также не может похвастаться идеальной формой: всего 2 победы в последних 11 матчах (над «Зарей» и «Ингульцом»), да еще и вылет от перволиговой «Виктории» в Кубке Украины в серии пенальти. И после крайнего поражения в УПЛ от «пивоваров» в медиапространстве начала появляться информация, что ЛНЗ вместо Карраско может возглавить другой тренер. Фигурировали такие фамилии как Григорчук, Любенович, Кучер и Бартулович, но затем руководство ЛНЗ заверило, что данная информация — выдумка, и в черкасском клубе продолжают доверять испанскому тренеру.

Поэтому после этих высказываний подопечным Карраско необходимо побеждать «Ворсклу», чтобы оправдать доверие со стороны управляющего звена клуба.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 2 матча, где была зафиксирована победа ЛНЗ и ничья. Разница забитых мячей составляет 1:0 в пользу черкасского клуба. В прошлом сезоне в первом круге команды расписали «пресную» ничью 0:0. А во втором круге ЛНЗ одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Оливье Тилля.

Прогноз на противостояние

«Ворскла», окрыленная успехом в предыдущем туре, захочет продлить приятные мгновения и завоевать викторию в следующем матче. В то же время ЛНЗ будет мотивирован реабилитироваться за проигрыш «Оболони» и догнать своих конкурентов, а потому им придется играть на победу. Учитывая, что обеим командам кровь из носу нужно брать 3 очка, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Гучек, Бацула, Пердута, Мякушко, Скляр, Челядин, Кане, Ковталюк, Иеде

ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Бойко, Тилль, Яшари, Топалов, Момо, Халайла