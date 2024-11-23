23 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» (Полтава) и ЛНЗ (Черкасы). Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник полтавского клуба Мякушко – забил на 30-й минуте. На 54-й окончательный счет установил форвард Иеде – 2:0. Гости доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Салиху – тот получил вторую желтую на 70-й минуте.

ЛНЗ занимает седьмое место – в активе команды 18 баллов. «Ворскла» идет на восьмой позиции, однако конкуренты не сыграли свои матчи этого тура.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 23 ноября

Ворскла – ЛНЗ – 2:0

Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54

Удаление: Салиху, 70 (вторая желтая)

Видеообзор матча: