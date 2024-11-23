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Премьер-лига
Ворскла
23.11.2024 13:00 – FT 2 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:13 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:14
266
0

Ворскла – ЛНЗ. Как забили два мяча? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги

23 ноября 2024, 17:13 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:14
266
0
Ворскла – ЛНЗ. Как забили два мяча? Видео голов и обзор
ФК Ворскла

23 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» (Полтава) и ЛНЗ (Черкасы). Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник полтавского клуба Мякушко – забил на 30-й минуте. На 54-й окончательный счет установил форвард Иеде – 2:0. Гости доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Салиху – тот получил вторую желтую на 70-й минуте.

ЛНЗ занимает седьмое место – в активе команды 18 баллов. «Ворскла» идет на восьмой позиции, однако конкуренты не сыграли свои матчи этого тура.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 23 ноября

Ворскла – ЛНЗ – 2:0

Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54

Удаление: Салиху, 70 (вторая желтая)

Видеообзор матча:

События матча

70’
Hajdin Salihu (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Ворскла).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы Ворскла - ЛНЗ видео голов и обзор Сергей Мякушко Самсон Иеде
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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