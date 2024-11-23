Вновь фактор газона. Ворскла в Полтаве потопила ЛНЗ

Суббота в рамках четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги начиналась с противостояния, которое вряд ли бы могло конкурировать в борьбе за зрительское внимание с двумя другими матчами с участием флагманов нашего футбола, которые должны были состояться чуть позже в этот день. В Полтаву на гостевую игру против местной «Ворсклы» наведался черкасский ЛНЗ, и уже в этот момент сезона обеим командам нужно было отвечать за результат перед собственными болельщиками.

Долго фанаты «зелено-белых» ожидали, пока их команда наконец одержит победу, и с четвертой попытки Юрий Максимов таки своего добился – как раз перед началом международного перерыва «Ворскла» одолела «Черноморец» в Одессе (1:0), и это был первый для нее успех в осенней части сезона. Примечательно, что эта пора года стала очень сложной и для команды Андреса Карраско, однако «сиреневые» свои победы добывали хотя бы вдвое чаще, поэтому могли рассчитывать на более высокие места в турнирной таблице.

Еще несколько недель назад начало казаться, что проблемы с газоном в Полтаве местным агрономам таки удалось решить окончательно. Но такое впечатление существовало ровно до тех пор, пока в регион не пришли настоящие осенние осадки, и после длительного ливня отчетных суток поле стадиона «Ворскла» было уже больше пригодно для открытия бассейна, чем для игры в качественный футбол.

ЛНЗ, которому также не надо лишний раз напоминать, какие проблемы бывают с покрытием на наших аренах, к такому развитию событий оказался не готовым, поэтому снова мы увидели неуверенный тайм в атаке в исполнении команды Карраско. Соперники на мизерный шаг, но все же были впереди в качестве розыгрыша комбинаций, поэтому на перерыв победителем ушла именно команда Юрия Максимова.

Благодаря голу Сергея Мякушко на 30 минуте, когда полузащитник издалека с левого фланга выполнил прицельный удар под правую стойку, чего вряд ли можно было ожидать при таких условиях. А вот то, что Мякушко незадолго до того получил травму в столкновении с вратарем, который играл далеко за пределами собственной штрафной – это пожалуйста, борьбы на поле было очень много и нередко она происходила за рамками правил.

После перерыва команды обменялись заменами, но ничего особенного они на поле не изменили. «Ворскла» так же продолжала диктовать соперникам темп игры, и как следствие довольно быстро забила второй мяч. Хотя и снова успела заняться расточительством перед этим в двойном супермоменте Ндукве и Иеде. Однако на 54 минуте Самсон с правого фланга штрафной с острого угла таки протолкнул мяч в дальний, поэтому команда Максимова повела в два мяча. А это уже было очень громкое заявление на победу.

Потому что с такой игрой в атаке, которую продемонстрировал на этот раз ЛНЗ, и об одном голе в ответ нечего и задумываться. Всего один удар в створ от гостей, да и тот пришел только тогда, когда они остались в меньшинстве из-за неумения Салиху держать эмоции при себе, чем соперники мастерски воспользовались во время массовых беспорядков. В меньшинстве команда Карраско все равно пыталась что-то сделать впереди, однако это был точно не ее день.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» будет принимать петровский «Ингулец», а черкасский ЛНЗ проведет домашний матч против ровенского «Вереса».

Наши оценки:





«Ворскла» (замены): Павлюк – 6,0, Ндукве – 6,0, Нестеренко – б/о.

ЛНЗ (замены): Г. Пасич – 6,0, Тилль – 6,0, Эйнел – 6,0, Муравский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Ворскла» – ЛНЗ – 2:0

Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54

Предупреждения: Ковталюк, 36, Ндукве, 72 – Салиху, 64, Дайко, 67, Каплиенко, 74

Удаление: Салиху, 70 (второе предупреждение)

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Бацула, Гучек, Пердута – Мякушко (Павлюк, 34), Челядин (Нестеренко, 86), Скляр, Кане – Иеде, Ковталюк (Ндукве, 46).

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко, Дайко, Салиху, Путря – Яшари, Халайла (Тилль, 71), Бойко (Муравский, 75) – Молло (Эйнел, 71), Момо, Топалов (Г. Пасич, 46).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 10 (6) – 7 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 4 – 0.

ВОРСКЛА – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 3°C