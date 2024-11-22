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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:57
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0

Руслан НЕПЕЙПИЕВ: «Рух – очень серьезный соперник для нас»

Игрок «Левого Берега» поделился ожиданиями от следующего тура УПЛ

22 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:57
202
0
Руслан НЕПЕЙПИЕВ: «Рух – очень серьезный соперник для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Непейпиев

Футболист «Левого Берега» Руслан Непейпиев поделился мнениями накануне поединка против львовского клуба «Рух» в рамках УПЛ.

«Настраиваемся набрать максимальное количество очков до завершения первой части сезона. Считаю, что во время паузы на матчи сборных смогли качественно подготовиться, сыграли хороший спарринг. В хорошем настроении и боевой готовности подходим к матчу с «Рухом». Из-за погодных условий сегодня вынуждены были перейти на тренировку в манеже. Думаю, уже завтра сможем тренироваться на натуральном газоне.

Уже соскучились по официальным матчам. На мой взгляд, спарринг с «Полесьем» пошел нашей команде на пользу. Довольны тем, что в контрольном матче смогли забить, ведь у нас есть проблемы с атакой. Получили уверенность в собственных силах. Надеюсь, что и в официальных матчах наконец-то начнем забивать. В тренировках акцентируем внимание на большем количестве ударов по воротам. Пытаемся каждую атаку завершать ударами. С каждой тренировкой удается прогрессировать.

Много игроков львовской команд имели возможность играть за сборные и они сейчас испытывают эмоциональный подъем. «Рух» в чемпионате пока не впечатляет своими результатами. Может быть, молодой команде еще не хватает опыта. Могут вничью сыграть с «Динамо», а затем проиграть «Вересу». Однако это очень серьезный соперник для нас.

Арендным соглашением мне не запрещено играть против «Руха». В составе первой команды сейчас ряд игроков, с которыми выигрывал юношеский чемпионат. Это Слюбик, Квасница, Холод, Олег Федор, Пидгурский, Ледвий, Герета. С этими ребятами общаемся.

Считаю, что нам нужно особое внимание обратить на Квасницу, Карабина, Краснопира, Дидика, Слюбыка, Олега Федора. Важно выиграть борьбу, навязать сопернику свою игру. Если качественно сыграем в защите, то моменты у нас будут. Необходимо с максимальной ответственностью подходить к каждому моменту», – рассказал Непейпиев.

Напомним, что матч состоится 24 ноября в 18:00 на стадионе «Арена Львов».

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Руслан Непейпиев Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Арена Львов
Андрій Вітренко Источник: ФК Левый берег
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