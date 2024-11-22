Англия22 ноября 2024, 20:00 |
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Начать с чистого листа. Форвард Манчестер Юнайтед получит второй шанс
Рубен Аморим даст шанс Джошуа Зиркзе
22 ноября 2024, 20:00 |
522
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Нидерландский страйкер «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе получит второй шанс в клубе, сообщает Football Insider.
Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим понимает то, в каком тяжелом положении находится игрок, потому хочет, что бы 23-летний футболист начал все с чистого листа и предоставит ему такой шанс.
Джошуа Зиркзе провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Английская звезда может покинуть «Манчестер Юнайтед».
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