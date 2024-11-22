Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начать с чистого листа. Форвард Манчестер Юнайтед получит второй шанс
Англия
22 ноября 2024, 20:00 |
522
0

Начать с чистого листа. Форвард Манчестер Юнайтед получит второй шанс

Рубен Аморим даст шанс Джошуа Зиркзе

22 ноября 2024, 20:00 |
522
0
Начать с чистого листа. Форвард Манчестер Юнайтед получит второй шанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нидерландский страйкер «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе получит второй шанс в клубе, сообщает Football Insider.

Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим понимает то, в каком тяжелом положении находится игрок, потому хочет, что бы 23-летний футболист начал все с чистого листа и предоставит ему такой шанс.

Джошуа Зиркзе провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Английская звезда может покинуть «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос
«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы
«Он стал болтуном». Неймар прошелся по обладателю Золотого мяча
Джошуа Зиркзе Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22 ноября 2024, 09:18 7
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис

Промоутер Джервонты Дэвиса рассказал детали

Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22 ноября 2024, 07:45 0
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча

«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне

Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу
Футбол | 22.11.2024, 19:52
Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу
Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 16:58
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Футбол | 22.11.2024, 10:54
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 99
Футбол
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 8
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 2
Теннис
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем