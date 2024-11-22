Начать с чистого листа. Форвард Манчестер Юнайтед получит второй шанс

Нидерландский страйкер «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе получит второй шанс в клубе, сообщает Football Insider.

Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим понимает то, в каком тяжелом положении находится игрок, потому хочет, что бы 23-летний футболист начал все с чистого листа и предоставит ему такой шанс.

Джошуа Зиркзе провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Английская звезда может покинуть «Манчестер Юнайтед».