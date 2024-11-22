Звезда Манчестер Юнайтед может покинуть клуб после прихода Аморима

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может уйти из клуба после назначения португальца Рубена Аморима на пост главного тренера.

Об этом заявил бывший тренер «красных дьяволов» Рене Меленстен: «Новый тренер станет важным человеком в развитии карьеры Рэшфорда. Аморим внедрит в клуб новые идеи и добавит мотивацию игрокам. Маркус должен использовать этот шанс.

Болельщики видели, что под руководством Эрика тен Хага, Рэшфорду не нравилось выходить на футбольное поле. Он всем своим телом показывал, что ему это не интересно. Сейчас либо будет все иначе, либо Маркус покинет клуб. Игроку нужно подстроиться под новую систему. Иначе Аморим решит, что такой футболист ему не нужен», – сказал Рене.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах – забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что футболист стал встречаться с фитнес-моделью.