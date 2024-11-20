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20 ноября 2024, 03:07 |
312
0

ФОТО. Рэшфорд бросил любовь детства, и стал встречаться с фитнес-моделью

Крутой разворот в личной жизни Маркуса

20 ноября 2024, 03:07 |
312
0
ФОТО. Рэшфорд бросил любовь детства, и стал встречаться с фитнес-моделью
Instagram. Кортни Колдвелл

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд всё чаще встречается с американской фитнес-моделью Кортни Колдвелл.

И пока издания полностью не подтверждают факт отношения, в то же время они подмечают, что Маркус старается регулярно выбираться в Соединенные Штаты, чтобы увидеться со своей подругой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Так, Рэшфорд побывал на одном из последних матчей НБА команды «New York Knicks» в компании Кортни и её подруги. Слухи связывают пару ещё с лета 2023 года.

В то же время СМИ полностью подтверждают расставание футболиста с Люси Лои, девушкой, с которой он был знаком с детства и с которой он был обручен.

Тем не менее, сейчас Рэшфорд зря время не теряет и получает от жизни всё в компании с красавицей Кортни Колдвелл:

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Маркус Рэшфорд фото Манчестер Юнайтед lifestyle сборная Англии по футболу девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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