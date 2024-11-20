ФОТО. Рэшфорд бросил любовь детства, и стал встречаться с фитнес-моделью
Крутой разворот в личной жизни Маркуса
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд всё чаще встречается с американской фитнес-моделью Кортни Колдвелл.
И пока издания полностью не подтверждают факт отношения, в то же время они подмечают, что Маркус старается регулярно выбираться в Соединенные Штаты, чтобы увидеться со своей подругой.
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Так, Рэшфорд побывал на одном из последних матчей НБА команды «New York Knicks» в компании Кортни и её подруги. Слухи связывают пару ещё с лета 2023 года.
В то же время СМИ полностью подтверждают расставание футболиста с Люси Лои, девушкой, с которой он был знаком с детства и с которой он был обручен.
Тем не менее, сейчас Рэшфорд зря время не теряет и получает от жизни всё в компании с красавицей Кортни Колдвелл:
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