Игорь КОСТЮК: «Это футбол – все должны приспосабливаться к условиям»

Главный тренер киевского «Динамо U-19» Игорь Костюк прокомментировал победный поединок против сверстников из «Черноморца» в рамках молодежного чемпионата Украины (3:0).

– Прежде всего, от имени нашей команды хочу поздравить с днем ​​рождения президента клуба Игоря Михайловича Суркиса, который сегодня, как всегда, поддерживал нас непосредственно с трибун. Сегодняшнюю победу мы посвящаем ему!

Что касается игры, мы владели преимуществом, хотя поначалу долго не могли забить. Но, наконец, забили свои мячи, создавали много моментов. Тот план на игру, который мы выбрали, сработал. Не хватало только качества в завершении. Но мы забили свои мячи, контролировали игру.

Мы дали отдохнуть игрокам, которые вернулись из сборных, ведь они только позавчера приехали. Те ребята, которые играли со стартовых минут, хорошо выполнили установку и довели матч до логического завершения.

– Как эти вынужденные изменения в составе влияют на сыгранность команды?

– Сегодня на качество игры это никоим образом не повлияло. Мы понимаем, что сезон длительный, поэтому игроки должны быть готовы заменять друг друга и от этого не должно страдать качество игры.

– Из-за непогоды в Киеве пришлось проводить матч в манеже, на поле с искусственным покрытием. Как это повлияло на тренировочный процесс и саму игру?

– На таком поле мяч двигается медленнее, но в целом игроки должны выполнять то руководство, которое мы им предлагаем. Конечно, погода внесла коррективы в подготовительный процесс, предстоит матч Юношеской Лиги УЕФА, где мы будем играть на натуральном газоне. Но это футбол, все должны приспосабливаться к условиям. Есть правила, требования, поэтому мы их соблюдаем.

– В ком состоянии вернулся после травмы Пейкришвили? И сможет ли сыграть в следующем матче Редушко?

– Редушко пока не сможет, у него сотрясение мозга. Пейкришвили никуда не ездил, восстанавливался здесь после травмы. Сегодня он получил 30 минут игрового времени. Пока его готовность не стопроцентная, но в дальнейшем будем давать ему больше игрового времени и рассчитывать на него. Конкуренция есть и это хорошо.