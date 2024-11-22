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Молодежные турниры
22 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:07
692
0

Динамо U-19 одержало разгромную победу в матче с Черноморцем

Киевский клуб трижды огорчил вратаря соперника

22 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:07
692
0
Динамо U-19 одержало разгромную победу в матче с Черноморцем
ФК Динамо U-19

В пятницу, 22 ноября, состоялся 14-й тур молодежного чемпионата Украины, в котором сыграли киевской «Динамо U-19» и одесский «Черноморец U-19». Столичный клуб разгромил соперника со счетом 3:0. Матч состоялся на арене «Конча-Заспа» в Киеве.

На 26-й минуте счет открыл Кремчанин, а незадолго до перерыва гости пропустили второй мяч. На 45+1-й минуте преимущество киевского клуба удвоил Пономаренко. Точку в матче поставил Шевченко на 83-й минуте, установив окончательный счет – 3:0.

После этой победы «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице – в активе команды 37 баллов. Лидер – донецкий «Шахтер» – набрал 40 очков. «Черноморец» имеет в активе 7 баллов и идет на 14-й позиции

Молодежный чемпионат Украины, 14-й тур. 22 ноября.

«Динамо U-19» – «Черноморец U-19» – 3:0

Голы: Кремчанин, 26, Пономаренко, 45+1, Шевченко, 83

«Динамо»: Суркис (к) – Губенко, Сизонюк, Балаба, Дикий – Озимай (Пеикришвили, 63), Саленко (Люсин, 63), Билый, Кремчанин (Шевченко, 77), Андрейко (Маткевич, 63) – Пономаренко (Герич) , 68).

«Черноморец»: Набит – Скребов (Джасим, 35), Ярмола (Ходак, 69), Крайник, Марков – Пилипенко, Веник, Янович (Бакаляров, 64), Фатьянов, Каптенко – Алиев (Чебоненко, 46).

Предупреждение: Герич, 81

Видеозапись матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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