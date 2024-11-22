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Молодежные турниры
22 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:19
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0

Динамо U-19 – Черноморец U-19 – 3:0. Дважды забили до перерыва. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура молодежного чемпионата Украины

22 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 22 ноября 2024, 19:19
60
0
Динамо U-19 – Черноморец U-19 – 3:0. Дважды забили до перерыва. Видео голов
ФК Динамо Киев U-19

22 ноября в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины «Динамо Киев» U-19 сыграли с «Черноморцем» U-19 из Одессы.

«Динамо Киев» одержал уверенную победу со счетом 3:0 на арене «Конча-Заспа» в Киеве.

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур. 22 ноября

«Динамо Киев» U-19 – «Черноморец» U-19 – 3:0

Голы: Кремчанин, 26, Пономаренко, 45+1, Шевченко, 83

Видеообзор матча:

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Динамо Киев U-19 Черноморец Одесса U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Дмитрий Кремчанин Матвей Пономаренко
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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