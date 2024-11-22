Динамо U-19 – Черноморец U-19 – 3:0. Дважды забили до перерыва. Видео голов

22 ноября в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины «Динамо Киев» U-19 сыграли с «Черноморцем» U-19 из Одессы.

«Динамо Киев» одержал уверенную победу со счетом 3:0 на арене «Конча-Заспа» в Киеве.

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур. 22 ноября

«Динамо Киев» U-19 – «Черноморец» U-19 – 3:0

Голы: Кремчанин, 26, Пономаренко, 45+1, Шевченко, 83

Видеообзор матча: