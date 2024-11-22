Пляжный теннис официально признан видом спорта в Украине

Пляжный теннис получил официальный статус вида спорта в Украине. Такое решение приняла Комиссия по признанию видов спорта 14 ноября 2024 года.

«Признание пляжного тенниса – результат усилий спортсменов, тренеров и энтузиастов. Это новый этап в развитии дисциплины, где Украина уже добилась успехов на международной арене», – отметил Дмитрий Гирич, руководитель Департамента пляжного тенниса Федерации тенниса Украины.

Украинская сборная трижды участвовала в Чемпионатах Европы, а игроки вошли в топ-100 мирового рейтинга. Теперь официальное признание станет толчком для популяризации этого спорта.