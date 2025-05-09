Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
09 мая 2025, 13:15 | Обновлено 09 мая 2025, 13:30
1767
5

ФТУ выпустила заявление перед матчем Костюк и Касаткиной

Марта встретится с Дарьей 9 мая во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме

09 мая 2025, 13:15 | Обновлено 09 мая 2025, 13:30
1767
5
ФТУ выпустила заявление перед матчем Костюк и Касаткиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Федерация тенниса Украины на официальном сайте опубликовала заявление перед матчем украинской теннисистки Марты Костюк против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство россии:

«Конечно, спорт должен избегать излишней политизации, быть площадкой для честной конкуренции и объединения людей. Но когда происходят такие ужасные и несправедливые события, как полномасштабное вторжение россии в Украину, сопровождающееся многочисленными военными преступлениями, насилием и разрушениями, иногда молчание становится соучастием.

Пример сознательной позиции показала Дарья Касаткина, бывшая российская атлетка, перешедшая под флаг Австралии. Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству.

По нашему мнению, решение Дарьи Касаткиной изменить свое спортивное гражданство с российского на австралийское является красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции.

Федерация продолжает поддерживать украинских теннисистов и теннисисток, которые на спортивной арене достойно представляют нашу страну. В то же время, мы считаем необходимым отмечать и поддерживать тех спортсменов из других стран, кто не боится говорить правду о войне и ее последствиях.

Мы верим, что голос спортсменов, выступающих против войны, является важным для привлечения внимания мирового сообщества к трагедии, происходящей в Украине».

Касаткина сменила гражданство с российского на австралийское в конце марта 2025 года. Дарья ранее сделала каминг-аут и заявляла, что в россии не может чувствовать себя спокойно.

Костюк встретится с Касаткиной во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Матч состоится 9 мая и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Марта Костюк Дарья Касаткина рукопожатие WTA Рим Федерация тенниса Украины смена гражданства российско-украинская война
Даниил Агарков Источник
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FCDK_87
можна тиснути руку сміливо
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+2
Nick.Grabowski
Лицеміри та антиукраїнці з федерації тенісу України вирішили нагадати які вони "патріоти". Бо зараз це їм вигідно.
Але якщо послухати трансляції матчів "патріотки" Ястремської без коментаторів, то можна почути як деякі представники ФТУ чудово щебечуть російською мовою в боксі російськомовної родини Ястремської, які плювати хотіли на державну мову. 
Тотальне лицемірство - це один з ключових принципів життєдіяльності керівництва та "еліти" тенісу в Україні. 
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-3
Перший Серед Рівних
"Я протів войн і за все хороше проти всього поганого" - оце насправді була вся позиція. Поправте мене якщо це не так і дайте посилання де вона "неодноразово публічно засуджувала російську агресію проти України і критикувала дії російської влади" як каже наша федерація.
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Golhrenshtanga
Вона ще десять разів перевзується
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-8
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