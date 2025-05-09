ФТУ выпустила заявление перед матчем Костюк и Касаткиной
Марта встретится с Дарьей 9 мая во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме
Федерация тенниса Украины на официальном сайте опубликовала заявление перед матчем украинской теннисистки Марты Костюк против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство россии:
«Конечно, спорт должен избегать излишней политизации, быть площадкой для честной конкуренции и объединения людей. Но когда происходят такие ужасные и несправедливые события, как полномасштабное вторжение россии в Украину, сопровождающееся многочисленными военными преступлениями, насилием и разрушениями, иногда молчание становится соучастием.
Пример сознательной позиции показала Дарья Касаткина, бывшая российская атлетка, перешедшая под флаг Австралии. Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству.
По нашему мнению, решение Дарьи Касаткиной изменить свое спортивное гражданство с российского на австралийское является красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции.
Федерация продолжает поддерживать украинских теннисистов и теннисисток, которые на спортивной арене достойно представляют нашу страну. В то же время, мы считаем необходимым отмечать и поддерживать тех спортсменов из других стран, кто не боится говорить правду о войне и ее последствиях.
Мы верим, что голос спортсменов, выступающих против войны, является важным для привлечения внимания мирового сообщества к трагедии, происходящей в Украине».
Касаткина сменила гражданство с российского на австралийское в конце марта 2025 года. Дарья ранее сделала каминг-аут и заявляла, что в россии не может чувствовать себя спокойно.
Костюк встретится с Касаткиной во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Матч состоится 9 мая и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.
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Але якщо послухати трансляції матчів "патріотки" Ястремської без коментаторів, то можна почути як деякі представники ФТУ чудово щебечуть російською мовою в боксі російськомовної родини Ястремської, які плювати хотіли на державну мову.
Тотальне лицемірство - це один з ключових принципів життєдіяльності керівництва та "еліти" тенісу в Україні.