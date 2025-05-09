ФТУ выпустила заявление перед матчем Костюк и Касаткиной

Федерация тенниса Украины на официальном сайте опубликовала заявление перед матчем украинской теннисистки Марты Костюк против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство россии:

«Конечно, спорт должен избегать излишней политизации, быть площадкой для честной конкуренции и объединения людей. Но когда происходят такие ужасные и несправедливые события, как полномасштабное вторжение россии в Украину, сопровождающееся многочисленными военными преступлениями, насилием и разрушениями, иногда молчание становится соучастием.

Пример сознательной позиции показала Дарья Касаткина, бывшая российская атлетка, перешедшая под флаг Австралии. Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству.

По нашему мнению, решение Дарьи Касаткиной изменить свое спортивное гражданство с российского на австралийское является красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции.

Федерация продолжает поддерживать украинских теннисистов и теннисисток, которые на спортивной арене достойно представляют нашу страну. В то же время, мы считаем необходимым отмечать и поддерживать тех спортсменов из других стран, кто не боится говорить правду о войне и ее последствиях.

Мы верим, что голос спортсменов, выступающих против войны, является важным для привлечения внимания мирового сообщества к трагедии, происходящей в Украине».

Касаткина сменила гражданство с российского на австралийское в конце марта 2025 года. Дарья ранее сделала каминг-аут и заявляла, что в россии не может чувствовать себя спокойно.

Костюк встретится с Касаткиной во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Матч состоится 9 мая и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.