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WTA
09 мая 2025, 12:23 | Обновлено 09 мая 2025, 12:58
537
1

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок состоится 9 мая и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву

09 мая 2025, 12:23 | Обновлено 09 мая 2025, 12:58
537
1
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

9 мая, на теннисном турнире в Риме, свою встречу второго круга проведут Марта Костюк (WTA 27) и Дарья Касаткина. WTA (15).

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне местами показывает теннис высокого уровня, но не хватает стабильности. Костюк пока не заходила дальше четвертьфиналов в этом сезоне. Хорошо отыграла спортсменка в Мадриде, где как раз дошла до четвертьфинала, там она в напряженной борьбе уступила первой ракетке мира, Арине Соболенко – 6:7, 6:7, счет говорит сам за себя, в каждой партии украинка не реализовывала сетболы.

Свой путь в Риме Марта начала с разгромной победы над крепкой филиппинской теннисисткой Александрой Эалой – 6:0, 6:1. Матч первого круга только подтвердил, что украинка сейчас в отличной форме. Костюк в этом сезоне выиграла 4 матча из пяти на грунтовом покрытии.

WTA. Марта Костюк

Дарья Касаткина

Австралийская спортсменка сменила гражданство в конце марта этого года, до этого она была «нейтралкой». Свое решение теннисистка мотивировала тем, что хочет жить «спокойно и счастливо», с ней тяжело не согласиться.

Этот сезон для Касаткиной не самый яркий, лучшим ее выступлением можно считать Открытый чемпионат Австралии, где удалось дойти до четвертого круга. В Мадриде Дарья вылетела в третьем раунде, уступив «нейтралке» Екатерине Александровой – 3:6, 6:7. Теннисистка на грунте провела 4 матча, одержав две победы.

Благодаря высокому посеву, Касаткина начинает борьбу в Риме со второго круга, хотя ее текущая форма вызывает немало вопросов. Битва против сильной Костюк станет хорошей проверкой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Личные встречи

Спортсменки играли между собой шесть раз, счет 4:2 в пользу Касаткиной. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году, на травяном турнире в Берлине, тогда в сложной борьбе Костюк уступила в трех сетах – 6:4, 6:7, 3:6. На грунте спортсменки играли всего раз, в том матче победу праздновала украинка.

Прогноз

Даже по котировкам понятно, что стоит ждать сложного матча, букмекеры не выделили в этой паре фаворита. Коэффициент на украинку постепенно падает, она сейчас в лучшей форме, а также должна себя комфортнее чувствовать на грунте, чем соперница.

Поставлю здесь на чистую победу Костюк. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
09.05.2025 -
16:30
Дарья Касаткина
Победа Костюк 1.60 Сделать ставку

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Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
20:00,це спроба вгадати коли почнеться матч?
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