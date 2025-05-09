Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Поединок состоится 9 мая и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву
9 мая, на теннисном турнире в Риме, свою встречу второго круга проведут Марта Костюк (WTA 27) и Дарья Касаткина. WTA (15).
Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Марта Костюк
Украинская спортсменка в этом сезоне местами показывает теннис высокого уровня, но не хватает стабильности. Костюк пока не заходила дальше четвертьфиналов в этом сезоне. Хорошо отыграла спортсменка в Мадриде, где как раз дошла до четвертьфинала, там она в напряженной борьбе уступила первой ракетке мира, Арине Соболенко – 6:7, 6:7, счет говорит сам за себя, в каждой партии украинка не реализовывала сетболы.
Свой путь в Риме Марта начала с разгромной победы над крепкой филиппинской теннисисткой Александрой Эалой – 6:0, 6:1. Матч первого круга только подтвердил, что украинка сейчас в отличной форме. Костюк в этом сезоне выиграла 4 матча из пяти на грунтовом покрытии.
Дарья Касаткина
Австралийская спортсменка сменила гражданство в конце марта этого года, до этого она была «нейтралкой». Свое решение теннисистка мотивировала тем, что хочет жить «спокойно и счастливо», с ней тяжело не согласиться.
Этот сезон для Касаткиной не самый яркий, лучшим ее выступлением можно считать Открытый чемпионат Австралии, где удалось дойти до четвертого круга. В Мадриде Дарья вылетела в третьем раунде, уступив «нейтралке» Екатерине Александровой – 3:6, 6:7. Теннисистка на грунте провела 4 матча, одержав две победы.
Благодаря высокому посеву, Касаткина начинает борьбу в Риме со второго круга, хотя ее текущая форма вызывает немало вопросов. Битва против сильной Костюк станет хорошей проверкой.
Личные встречи
Спортсменки играли между собой шесть раз, счет 4:2 в пользу Касаткиной. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году, на травяном турнире в Берлине, тогда в сложной борьбе Костюк уступила в трех сетах – 6:4, 6:7, 3:6. На грунте спортсменки играли всего раз, в том матче победу праздновала украинка.
Прогноз
Даже по котировкам понятно, что стоит ждать сложного матча, букмекеры не выделили в этой паре фаворита. Коэффициент на украинку постепенно падает, она сейчас в лучшей форме, а также должна себя комфортнее чувствовать на грунте, чем соперница.
Поставлю здесь на чистую победу Костюк. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.
16:30
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
71-летний мужчина утверждает, что получил укусы от собаки
Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»