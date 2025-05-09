9 мая, на теннисном турнире в Риме, свою встречу второго круга проведут Марта Костюк (WTA 27) и Дарья Касаткина. WTA (15).

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне местами показывает теннис высокого уровня, но не хватает стабильности. Костюк пока не заходила дальше четвертьфиналов в этом сезоне. Хорошо отыграла спортсменка в Мадриде, где как раз дошла до четвертьфинала, там она в напряженной борьбе уступила первой ракетке мира, Арине Соболенко – 6:7, 6:7, счет говорит сам за себя, в каждой партии украинка не реализовывала сетболы.

Свой путь в Риме Марта начала с разгромной победы над крепкой филиппинской теннисисткой Александрой Эалой – 6:0, 6:1. Матч первого круга только подтвердил, что украинка сейчас в отличной форме. Костюк в этом сезоне выиграла 4 матча из пяти на грунтовом покрытии.

WTA. Марта Костюк

Дарья Касаткина

Австралийская спортсменка сменила гражданство в конце марта этого года, до этого она была «нейтралкой». Свое решение теннисистка мотивировала тем, что хочет жить «спокойно и счастливо», с ней тяжело не согласиться.

Этот сезон для Касаткиной не самый яркий, лучшим ее выступлением можно считать Открытый чемпионат Австралии, где удалось дойти до четвертого круга. В Мадриде Дарья вылетела в третьем раунде, уступив «нейтралке» Екатерине Александровой – 3:6, 6:7. Теннисистка на грунте провела 4 матча, одержав две победы.

Благодаря высокому посеву, Касаткина начинает борьбу в Риме со второго круга, хотя ее текущая форма вызывает немало вопросов. Битва против сильной Костюк станет хорошей проверкой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Личные встречи

Спортсменки играли между собой шесть раз, счет 4:2 в пользу Касаткиной. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году, на травяном турнире в Берлине, тогда в сложной борьбе Костюк уступила в трех сетах – 6:4, 6:7, 3:6. На грунте спортсменки играли всего раз, в том матче победу праздновала украинка.

Прогноз

Даже по котировкам понятно, что стоит ждать сложного матча, букмекеры не выделили в этой паре фаворита. Коэффициент на украинку постепенно падает, она сейчас в лучшей форме, а также должна себя комфортнее чувствовать на грунте, чем соперница.

Поставлю здесь на чистую победу Костюк. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Дарья Касаткина Победа Костюк 1.60 Сделать ставку

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