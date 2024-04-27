Стародубцева не сумела пробиться в финал турнире ITF W100 в Оэйраше
Юлия в трех сетах уступила Яне Фетт в полуфинале соревнований в Португалии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 142) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В 1/2 финала украинка в трех сетах уступила Яне Фетт (Хорватия, WTA 150) за 2 часа и 19 минут.
ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/2 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Яна Фетт (Хорватия) [3] – 6:2, 3:6, 3:6
Это была первая встреча соперниц.
Стародубцева впервые в сезона провела полуфинальный поединок.
В финале 100-тысячника в Оэйраше Фетт сыграет против победительницы матча Панна Удварди – Полина Кудерметова.
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