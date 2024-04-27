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  4. Стародубцева не сумела пробиться в финал турнире ITF W100 в Оэйраше
ITF
27 апреля 2024, 17:26 |
118
1

Стародубцева не сумела пробиться в финал турнире ITF W100 в Оэйраше

Юлия в трех сетах уступила Яне Фетт в полуфинале соревнований в Португалии

27 апреля 2024, 17:26 |
118
1
Стародубцева не сумела пробиться в финал турнире ITF W100 в Оэйраше
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 142) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В 1/2 финала украинка в трех сетах уступила Яне Фетт (Хорватия, WTA 150) за 2 часа и 19 минут.

ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Яна Фетт (Хорватия) [3] – 6:2, 3:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые в сезона провела полуфинальный поединок.

В финале 100-тысячника в Оэйраше Фетт сыграет против победительницы матча Панна Удварди – Полина Кудерметова.

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Яна Фетт Юлия Стародубцева ITF Оэйраш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Хорватка виявилась більш вольовою спортсменкою. Хоча після серії провалів і такий результат Стародубцевої можна вважати кроком вперед.
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