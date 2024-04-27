Стародубцева не сумела пробиться в финал турнире ITF W100 в Оэйраше

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 142) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В 1/2 финала украинка в трех сетах уступила Яне Фетт (Хорватия, WTA 150) за 2 часа и 19 минут.

ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Яна Фетт (Хорватия) [3] – 6:2, 3:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые в сезона провела полуфинальный поединок.

В финале 100-тысячника в Оэйраше Фетт сыграет против победительницы матча Панна Удварди – Полина Кудерметова.