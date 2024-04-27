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  4. Шовковский оценил тяжелую победу и «безумное завершение матча» с Днепром-1
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:06
2099
1

Шовковский оценил тяжелую победу и «безумное завершение матча» с Днепром-1

Тяжелая победа киевлян в матче УПЛ

27 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:06
2099
1
Шовковский оценил тяжелую победу и «безумное завершение матча» с Днепром-1
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против Днепра-1, в котором киевляне забили победный гол в компенсированное время.

«Сделали еще один важный шаг, а понимание этой победы придет позже. Главное, что мы остаемся в игре. Я благодарен ребятам за терпение и старание. В первом тайме были моменты, но допустили детскую ошибку в обороне. Не сказать, что нам многое удавалось, но мы играли против команды, претендующей на медали».

«Быстро забили гол во втором тайме и дожали соперника. Безумная концовка – и пенальти, который, как я считаю, был, и удаление, и гол. Нужно побеждать в оставшихся турах. В конце были эмоции, но мы справились» – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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maxno
Пока шошо везёт но скоро провезет по полной программе во всех точках.
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