Шовковский оценил тяжелую победу и «безумное завершение матча» с Днепром-1

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против Днепра-1, в котором киевляне забили победный гол в компенсированное время.

«Сделали еще один важный шаг, а понимание этой победы придет позже. Главное, что мы остаемся в игре. Я благодарен ребятам за терпение и старание. В первом тайме были моменты, но допустили детскую ошибку в обороне. Не сказать, что нам многое удавалось, но мы играли против команды, претендующей на медали».

«Быстро забили гол во втором тайме и дожали соперника. Безумная концовка – и пенальти, который, как я считаю, был, и удаление, и гол. Нужно побеждать в оставшихся турах. В конце были эмоции, но мы справились» – сказал Шовковский.