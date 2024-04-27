В воскресенье в Кривом Роге на стадионе «Горняк» в поединке 26-тура местный «Кривбасс» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Команды разместились на разных полюсах турнирной таблицы и решают свои задачи. Подопечные Юрия Вернидуба стремятся на пьедестал почета и не намерены терять очки, тем более в домашнем матче. А харьковчанам надо думать, как уйти из зоны прямого вылета, и тоже важно не проиграть.

Кривбасс

Криворожцы в апреле дважды сыграли вничью и немного притормозили свое движение к наградам чемпионата страны. Но последняя победа в Одессе над «Черноморцем» 2:1 снова вернула команде уверенность в свои силы. В том поединке гости уступали хозяевам 0:1 после первого тайма, но затем изменили счет на табло в свою пользу благодаря голам Лунева и Бандейры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Вообще, на протяжении всего сезона «Кривбасс» выступает достаточно стабильно и постоянно держится в верхних рядах турнирной таблицы. Обратим внимание, что команда много забивает (44 мяча), что является третьим показателем после «Динамо» и «Шахтера». А в число лучших бомбардиров Премьер-Лиги входит Олег Кожушко, у которого 8 голов.

Интересно, что на данный момент подопечные Юрия Вернидуба больше очков набрали в гостях, чем дома. Так на выезде они провели 13 матчей, в которых взяли 27 очков. А в домашних поединках после 12 игр в активе 24 очка. Так что если «Кривбасс» победит, то сравняется по показателям.

Металлист 1925

По своему составу и опыту целой группы футболистов «Металлист 1925» ну не как не выглядит аутсайдером. Но с конца первого круга и до сегодняшнего дня в клубе уже подзабыли что такое победа. 5 ноября прошлого года харьковчане выиграли у «Черноморца» 2:1 и с тех пор как отрезало. Даже смена главного тренера пока не помогает.

Тем временем, харьковский коллектив опускался все ниже и ниже в турнирной таблице и вот после победы уже в этом туре «Миная» над «Черноморцем» 2:0 подопечные Виктора Скрипника скатились в самый низ и на данный момент делят последнее место с клубом из Закарпатья. У обеих команд по 19 очков.

Что и говорить, положение тяжелейшее. Тем более, что и календарь матчей до конца чемпионата не самый простой. Остается одно – прыгнуть, как говорят в таких ситуациях, выше своей головы. То есть, без побед даже думать нельзя о том, что можно остаться в элите сильнейших. Поэтому игра с «Кривбассом» должна показать, на что способен сегодняшний «Металлист 1925». Ведь неожиданные и сенсационные результаты в чемпионате никто не отменял.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиги команды встречались трижды. Две победы у «Кривбасса» и один раз победил «Металлист 1925». Вот и в первом круге нынешнего чемпионата криворожцы выиграли в гостях 3:1. У победителей два гола забил Максим Задерака (кстати, который в свое время играл за харьковский клуб) и Олег Кожушко. В составе хозяев тогда отличился Бека Вачиберадзе.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Стецков, Сантини, Бандейра, Хомченовский, Бизимана, Задерака, Лунев, Кузык, Кожушко

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Червак, Имереков, Фарина, Габелок, Гармаш, Юсов Юрченко, Сидоров, Борячук

Прогноз на противостояние:

Понятно, что фаворитом матча будет «Кривбасс» и у него будет преимущество. Но и гостям отступать уже некуда. Борьба должна получиться упорной. Вопреки ставкам букмекеров, сделаем предположение, что будет ничья 1:1.

28 апреля, воскресенье