Припомнили старые обиды. Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем

Очередной футбольный уикенд заставляет нас возвращаться к безостановочному течению сезона украинской Премьер-лиги, и поскольку по календарю уже дошло дело до двадцать пятого тура украинской Премьер-лиги, то мы говорим фактически о начале финишной прямой. Конечно, с замечанием о неравномерном количестве матчей, которые успели провести команды по состоянию на сейчас, но и здесь в последнее время все пытаются наверстывать свой прогресс.

В частности, у одесского «Черноморца» еще была одна игра в запасе в тот момент, когда коллектив Романа Григорчука принимал дома криворожский «Кривбасс», которого еще очень рано списывать со счетов в чемпионской гонке. Однако команда Юрия Вернидуба приехала в Одессу с двумя ничьими подряд за плечами, так что как ни крути, а эта встреча для «красно-белых» должна была стать отправной точкой. Но куда? К продолжению гонки с «Шахтером» и «Динамо», или все же прямой конкуренции с «Днепром-1» и «Рухом»?

Напряжение в игре есть, борьба есть, противостояние тренерских мыслей есть – так что же это получается? Перед нами топовый матч УПЛ Вполне возможно, что так оно и было, потому что в первом тайме мы посмотрели на очень содержательный футбол от обеих команд. Да, ударов по воротам и сногсшибательных моментов было мало, но все равно не было даже незначительного желания отвлекать внимание на что-то другое, кроме этой игры.

И здесь заслуга принадлежит как «Кривбассу», который прогнозируемо больше пытался атаковать, так и «Черноморцу», который не оставлял надежд подловить на этом соперников ради собственных контратак. Отсюда и этот динамичный футбол, который держал в напряжении гостей, и в итоге они с давлением таки не справились. У команды Вернидуба был всего один реальный момент для взятия ворот – дальний удар Хомченовского, который потянул Варакута.

Но в ответ криворожанам прилетела полноценная контратака через левый фланг аж на 44 минуте, когда Авагимян подал в штрафную, а Брагару таки пробил из-под группы защитников в упор в левую стойку ворот Маханькова. Явно не на такое завершение первой половины ожидал тренерский штаб «Кривбасса», но очередная за этот день воздушная тревога в Одессе давала время гостям в перерыве на то, чтобы не то что коррективы в игру внести, а вообще новый план на 45 минут написать.

Оно и получилось в итоге так, что где-то через полчаса гости вернулись на поле не только с двумя заменами, но и со свежими идеями в атаке. И какими же эффективными – Хомченовский первой же передачей разрезал центр чужой штрафной и вывел на свидание с вратарем Лунева, а тот не оставил Варакуте никаких шансов на спасение команды.

Когда же «Кривбассу» удается такое начало тайма, то дальше его в этом сезоне практически невозможно остановить. Команда Вернидуба просто бежала вперед все время, а «Черноморец» держался-держался и сдался окончательно на 74 минуте. Хотя здесь важное уточнение – падение Салюка после столкновения с Бадибангой в центре штрафной игроки «красно-белых» даже не заметили, а доиграли эпизод до подачи с правого фланга от Задераки на Бандейру на ближнюю, а тот забил головой свой первый гол в карьере в УПЛ. Интересно, что по поводу соблюдения «fair play» теперь будет говорить Вернидуб?

Как оказалось, для «моряков» тот удар стал фатальным и больше их просто не хватило ни на что в этой игре. Куда-то побежала вперед команда Григорчука под занавес уже компенсированного времени, но, кроме попытки пробить через себя от Салюка, которая ушла в руки Маханькова, больше ничего создать не удалось. Как будто совсем другая команда вышла после получаса отдыха.

В следующие выходные одесский «Черноморец» поедет в гости к закарпатскому «Минаю», тогда как криворожский «Кривбасс» дома будет играть против харьковского «Металлиста 1925».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Огиря – 6,0, О. Кузик – б/о, Иеде – б/о, Голуб – б/о.

«Кривбасс» (замены): Микитишин – 7,0, Задерака – 7,0, Твердохлеб – б/о, Понедельник – б/о, По – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Черноморец» – «Кривбасс» – 1:2

Гол: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72

Предупреждения: Васильев, 30, Авагимян, 55, Ермаков, 75, Огиря, 90 – Лунев, 74, По, 90+2

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек (Иеде, 80), Салюк, Путря – Брагару, Васильев (Огиря, 50), Альваренга (О. Кузык, 80) – Штогрин, Авагимян, Бадибанга (Голуб, 90).

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Стецков, Сантини, Бандейра (По, 90) – Хомченовский, Бизимана – Соса (Микитишин, 46), Лунев (Твердохлеб, 76), Д. Кузык (Понедельник, 82) – Кожушко (Задерака, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 6 (2) – 9 (4)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C